Descubre la dieta sorprendente que podría reducir tu colesterol, según un estudio

Descubre cómo este enfoque nutricional puede mejorar tu salud cardiovascular mientras disfrutas de deliciosos alimentos.

El Dr. David Jenkins, profesor de Nutrición en la Universidad de Toronto, ha encontrado una sorprendente conexión entre la alimentación saludable y la inversión financiera. Según él, armar una «cartera» alimentaria diversificada puede maximizar los beneficios para la salud del corazón, algo que ha desarrollado a través de la dieta portfolio.

¿Qué es la Dieta Portfolio?

Desarrollada a inicios de los años 2000, la dieta portfolio se basa en la premisa de consumir una variedad de alimentos ricos en propiedades que ayudan a reducir el colesterol. Esta dieta incluye legumbres, frutos secos, aceite de oliva extra virgen, frutas y verduras, proporcionando un enfoque integral para la salud cardiovascular.

Beneficios Medibles

Los estudios han mostrado resultados significativos: se ha reportado que seguir esta dieta puede reducir el LDL, conocido como colesterol «malo», en un 30%, además de disminuir riesgos de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Principios Fundamentales de la Dieta Portfolio

Al igual que la dieta mediterránea, la dieta portfolio enfatiza la importancia de consumir fibra, grasas saludables y proteínas vegetales. Elementos clave incluyen:

Frutos secos y semillas

Legumbres, como el tofu y el tempeh

Fuentes de grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva y los aguacates

El Poder de la Fibra Viscosa

La dieta se centra también en la inclusión de fibra viscosa, que se encuentra en alimentos como la avena, la cebada y las semillas de chía. Esta fibra forma un gel en el intestino, ayudando a reducir la absorción de colesterol, una función explicada por Andrea Glenn, profesora de nutrición en la Universidad de Nueva York.

Fitoesteroles: Un Compañero Clave

Los fitoesteroles, compuestos vegetales que compiten con el colesterol para su absorción, son esenciales en esta dieta. Presentes en frutos secos, semillas y cereales integrales, ayudan a disminuir la cantidad de colesterol que el cuerpo retiene, según Penny Kris-Etherton de la Universidad Estatal de Pensilvania.

¿Qué Evitar?

La dieta portfolio desaconseja el consumo de productos animales ricos en grasas saturadas, como carnes rojas y manteca. Estas grasas pueden elevar los niveles de LDL, aumentando el riesgo de hipertensión y ataques cardíacos.

Investigación y Resultados

Un estudio pionero de 2003 demostró que la dieta portfolio podía reducir el colesterol casi tan eficazmente como las estatinas. En la pesquisa, se observó que el grupo que adoptó esta dieta logró una reducción del 29% en LDL, en comparación con un 31% para quienes tomaron estatinas.

Años más tarde, un extenso estudio de 2023 que incluyó a 210.000 profesionales de la salud descubrió que seguir la dieta con rigor disminuía el riesgo de enfermedades cardíacas en un 14%.

Practicidad y Flexibilidad

La dieta portfolio proporciona lineamientos diarios que incluyen 50 gramos de proteínas vegetales, 45 gramos de frutos secos, y 20 gramos de fibra viscosa. Sin embargo, no se requiere seguir estas medidas al pie de la letra para obtener beneficios. Incorporar alimentos como medio aguacate o brócoli puede acercarte a tus metas nutricionales sin complicaciones.

Conclusión: Un Estilo de Vida Sostenible

La dieta portfolio representa una alternativa accesible y flexible frente a regímenes más restrictivos. Cuanto más alimentos vegetales consumas, menos espacio habrá para aquellos que aumentan el colesterol. Así, puedes mejorar tu salud cardiovascular de forma deliciosa y equilibrada.