Google Fotos llegará a los televisores Samsung en 2026

Samsung y Google Transforman el Televisor en una Galería Digital

Una nueva colaboración entre Samsung y Google promete revolucionar la forma en que compartimos nuestros recuerdos en casa, permitiendo acceder a Google Fotos desde los televisores inteligentes.

Acceso Directo a Tu Galería desde el Televisor

A partir de marzo de 2026, Samsung incorporará Google Fotos en sus televisores, una acción que elimina la necesidad de compartir pantalla desde dispositivos móviles. Los usuarios podrán disfrutar de sus fotografías y videos directamente en la pantalla grande.

Sincronización Automática y Personalización

Las imágenes capturadas en smartphones se sincronizarán automáticamente con el televisor, ofreciendo la posibilidad de:

Revive tus experiencias: Disfruta de momentos familiares y crea álbumes de una manera única.

Crea presentaciones: Genera presentaciones fotográficas en un formato envolvente que realzará la visualización.

Innovaciones en la Experiencia Visual

La integración también incluirá funciones avanzadas de inteligencia artificial que optimizarán la experiencia, tales como:

Mejoras en las Imágenes: Clasificación y personalización en tiempo real de las fotografías.

Collages Automáticos: Herramientas que generarán collages y aplicarán efectos visuales que se adaptan al entorno de visualización.

Samsung: El Televisor como Centro de Conexión

Esta propuesta es parte de la visión de Samsung de convertir el televisor en un centro digital del hogar. Kevin Lee, vicepresidente de Samsung Electronics, afirmó que esta colaboración profundiza el papel de los televisores como agentes de conexión familiar.

Un Futuro Conectado y Accesible

La llegada de Google Fotos a los televisores Samsung se llevará a cabo de manera gradual durante 2026, comenzando con los modelos más recientes. La función estará disponible en diversas regiones, incluyendo América Latina, y promete cambiar la manera en que usamos el televisor.

Con este avance, los usuarios no necesitarán conectar sus dispositivos móviles ni recurrir a plataformas externas. Todo lo que necesitarán será encender el televisor, acceder a la aplicación de Google Fotos y explorar su colección personal a través del control remoto.

Asimismo, la integración permitirá visualizar videos cortos, animaciones y recuerdos destacados, todo en alta definición, manteniendo la calidad que distingue a los televisores Samsung.