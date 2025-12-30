Paros y cortes: Amenazan con no recoger basura tras Año Nuevo

A poco de comenzar el nuevo año, trabajadores del Municipio de Morón encabezan una manifestación en la puerta del Concejo Deliberante, exigiendo el pago de salarios y horas extra adeudadas, con la amenaza de interrumpir servicios esenciales.

El Clamor de los Trabajadores Municipales

La tensión se disparó recientemente cuando empleados de diversas áreas, desde la salud hasta la recolección de residuos, recibieron noticias alarmantes: no habrá dinero disponible para abonar las horas extras trabajadas. Esta situación ha generado un fuerte descontento entre los trabajadores, quienes dependen de esos ingresos extra en su lucha diaria por llegar a fin de mes.

Testimonios de Una Realidad Dura

Roberto, un empleado de limpieza, expresó su frustración: «Nos dicen que pagarán las horas extra el próximo viernes, pero las necesitamos ahora. Con un sueldo básico de 300 mil pesos, dependemos de esas horas extra para sobrevivir». Su relato refleja la dura realidad que enfrentan muchos de sus compañeros, quienes trabajan hasta doce horas diarias.

Condiciones Laborales Preocupantes

Además de los atrasos salariales, Roberto denunció las deplorables condiciones laborales, incluyendo falta de mantenimiento en obradores y la escasez de servicios básicos. «Hay casos en los que compañeros han recibido sueldos que no alcanzan ni un centavo», aseguró con voz de desasosiego.

Impacto Familiar

El relato de Roberto es solo una parte de la historia. Un compañero, enfrentando una crisis mayor, le manifestó a su hijo que podría no volver al trabajo, recomendándole en cambio que recurriera a robar. Esta situación desoladora refleja un escenario que muchos trabajadores están atravesando.

Acciones de Protesta y Reacciones del Municipio

Frustrados por la falta de respuestas, los empleados decidieron cortar las vías del Tren Sarmiento que pasan cerca de la estación de Morón. Al indagar sobre el estado de los pagos, les informaron que debían esperar hasta el 9 de enero, lo que llevó a los manifestantes a amenazar con suspender la recolección de residuos hasta que reciban lo que les corresponde. «Que se haga responsable el intendente Lucas Ghi; estamos cansados de ser ignorados», afirmaron.

Una Crisis que No Es Aislada

Los problemas de Morón no son únicos. Otras localidades, como San Isidro y San Pedro, también han visto protestas por pagos atrasados. La situación pone de manifiesto una creciente insatisfacción entre los trabajadores municipales en toda la región, que exigen condiciones dignas y el cumplimiento de sus derechos.”