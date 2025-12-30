Falleció la icónica compositora de gospel detrás de éxitos de Stevie Wonder y Whitney Houston

Richard Smallwood, un ícono en la evolución del gospel contemporáneo, falleció a los 77 años. La triste noticia fue comunicada por su representante, quien indicó que el artista se encontraba internado en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Brooke Grove debido a complicaciones relacionadas con la insuficiencia renal.

Un Innovador del Sonido Gospel

Smallwood no solo tocó el piano; creó un estilo único al fusionar el gospel tradicional con elementos contemporáneos y clásicos. Sus himnos más icónicos, como Total Praise, Center of My Joy y I Love the Lord, han dejado una huella imborrable en la música, siendo este último interpretado por Whitney Houston y el Georgia Mass Choir para la aclamada banda sonora de The Preacher’s Wife (1996).

Influencias Duraderas en el Panorama Musical

La obra de Smallwood fue tan reconocida que artistas de renombre como Stevie Wonder, Boyz II Men y Destiny’s Child han versionado sus canciones, reflejando la profunda influencia que su música ha tenido en diversas generaciones.

Trayectoria Artística y Logros

Nacido en Atlanta y criado en Washington D.C., Smallwood mostró su talento musical desde temprana edad, aprendiendo a tocar el piano a los cinco años. Se graduó de la Universidad de Howard, donde fue un pionero en el coro gospel de la institución y formó parte de los Celestials, el primer grupo gospel en presentarse en el prestigioso Festival de Jazz de Montreux, en Suiza.

Fundador de La Revolución Gospel

En 1977, Smallwood fundó The Richard Smallwood Singers y posteriormente el grupo Vision, logrando reconocimiento crítico que lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Gospel. A lo largo de su carrera, recibió múltiples premios Stellar y Dove, resaltando su impacto en el género.

Carrera Discográfica Excepcional

Su camino en la música comenzó en 1982 con el álbum The Richard Smallwood Singers, el cual se mantuvo en la lista Gospel de Billboard durante 87 semanas. Su segundo álbum, Psalms, recibió una nominación al Grammy, solidificando su estatus como artista de renombre.

Reflexiones Personales en Su Autobiografía

En 2019, lanzó su autobiografía, Total Praise, donde compartió sus vivencias personales, incluyendo momentos de duelo y depresión, ofreciendo a sus seguidores una mirada profunda a su vida detrás de la música.

Un Legado Reconocido

En diciembre de 2023, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, proclamó el 1° de diciembre como el «Día de Richard Smallwood», celebración que coincide con su 75º cumpleaños, en honor a su significativa contribución a la cultura y el espíritu de la ciudad.