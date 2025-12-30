¿Vestirse, comer o equiparse? Lo que cuesta y lo que sigue siendo accesible en Argentina

Un reciente análisis de la Fundación Mediterránea examina los precios en Argentina a nivel internacional, revelando un panorama en transición marcado por la desinflación y cambios en las políticas cambiarias.

Tipo de Cambio Real: ¿Cómo se Ubica Argentina?

En diciembre de 2025, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) se posicionó en 1.439 pesos, un 19,7% por debajo del promedio de los últimos 25 años. Sin embargo, este número aún es “significativamente más alto” que en períodos de atraso cambiario extremo, como en 2001, 2015, 2017 y 2023.

Índice Big Mac: Volatilidad en Precios

Un indicador interesante es el índice Big Mac, que evidencia que a principios de 2025, Argentina tenía una de las hamburguesas más caras del mundo a 7 dólares. Sin embargo, en julio, este precio se ajustó a 5,1 dólares, colocando al país en una posición intermedia a nivel global.

Alimentos y Bebidas: Comparativa Internacional

Al examinar diez productos alimenticios, se observa que Argentina tiene precios más altos en el 39% de los casos. Comparado con Brasil y China, que presentan precios más accesibles en gran parte de los productos, Argentina resulta relativamente cara en categorías específicas como el agua mineral, pero competitiva en carne y algunas verduras.

Bienes Durables: Un Reto de Competitividad

En el rubro de bienes durables, Argentina se erige como el país más caro en el 81% de los casos analizados. Esta situación es atribuida a altos aranceles de importación y una carga tributaria significativa, que continúan ampliando la brecha de precios en automóviles, electrodomésticos y ropa.

Servicios: Desempeño Mixto a Nivel Global

En el sector de servicios, el 32% de los precios en Argentina resultan más altos que en otros países, aunque se ha visto una ligera mejora. Servicios como transporte urbano y educación preescolar ofrecen precios más competitivos, en parte debido a subsidios estatales.

Indumentaria y Calzado: Ranking Mundial

Comparando los precios en 100 países, Argentina se sitúa entre los más caros en indumentaria y calzado. Un vestido de marca figura como el más costoso a nivel global, mientras que algunos alimentos y servicios, como el vino y la cuota del gimnasio, son más asequibles.

Una Mirada al Futuro: Mejorando la Competitividad

El estudio concluye que Argentina está cerrando 2025 con una ligera mejora en la competitividad de precios, aunque aún enfrenta serios desafíos, especialmente en bienes durables. La diferencia en precios en categorías de alimentos y servicios muestra una posición relativamente favorable en el contexto internacional.