Feriados 2026: Descubre el Primer Fin de Semana Largo

Las celebraciones de Carnaval se avecinan con un espectacular fin de semana largo, creado especialmente para disfrutar de una escapada. Del 16 al 17 de febrero, Argentina tiene mucho que ofrecer.

Días de Fiesta: Carnaval 2026

El primer fin de semana largo del calendario 2026 estará marcado por las festividades de Carnaval, con feriados el lunes 16 y martes 17 de febrero. Combinado con el sábado 14 y domingo 15, ¡se trata de cuatro días perfectos para descansar y explorar!

Historia de la Celebración

El Carnaval fue restablecido en 2011 a través del Decreto 1584/2010, firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta celebración se destaca por ser móvil, adaptando su fecha cada año.

Impulso al Turismo Interno

Con la llegada del verano, estos días festivos promueven el turismo hacia la Costa Atlántica y otros destinos nacionales destacados. “Hace una década, eran pocos los que viajaban en Carnaval. Hoy, en cambio, los destinos se preparan con actividades especiales”, afirmó Leandro Peres Lerea, CEO de Turismocero.com.

Más Feriados en el Calendario 2026

El calendario incluye diversas fechas clave que prometen más oportunidades para descansar y disfrutar, como:

– 1 de enero: Año Nuevo

– 2 y 3 de abril: Día del Veterano y Caídos en Malvinas y Viernes Santo

– 1 de mayo: Día del Trabajador

– 25 de mayo: Revolución de Mayo

– 17 de agosto: Inmortalidad del General San Martín

– 12 de octubre: Respeto a la Diversidad Cultural

– 20 de noviembre: Soberanía Nacional

– 25 de diciembre: Navidad

El Impacto del Decreto 614/2025

Este decreto permite al gobierno fijar un feriado en el lunes posterior o el viernes anterior a una fecha trasladable, aunque en 2026 no se aplican estos ajustes. Sin embargo, se espera que fomente aún más el sector turístico.

Un Futuro Prometedor para el Turismo

La Ley 27.399 establece días no laborables para estimular el turismo interno, una medida que tiene como objetivo reactivar la economía en todo el país.