Fallece María Nieves, ícono del tango argentino

La emblemática bailarina y coreógrafa María Nieves, ícono indiscutible del tango argentino, falleció este domingo a los 92 años, dejando tras de sí un legado imborrable en la danza y la cultura.

Durante más de siete décadas, Nieves cautivó al mundo con su estilo elegante y apasionado, convirtiéndose en una figura esencial en la internacionalización del tango, especialmente tras el éxito del espectáculo «Tango Argentino» en la década de 1980.

Una Carrera Brillante y Reconocida

María Nieves, reconocida por su intensidad en el escenario, se destacó no solo como bailarina, sino también como coreógrafa. Su contribución se extendió a diversas producciones cinematográficas y espectáculos internacionales, lo que consolidó su estatus como una verdadera embajadora del tango.

Despedida de una Gran Artista

La Asociación Argentina de Actores expresó su pesar en redes sociales, resaltando que «despedimos a la bailarina María Nieves, quien dejó más de siete décadas de historia viva en los escenarios». La organización alabó su expresividad y la consideró una de las máximas exponentes del tango.

Recordando sus Inicios en el Tango

En una de las últimas entrevistas, Nieves recordó sus humildes comienzos y cómo viajaba con su compañero Juan Carlos Copes en colectivo para bailar. «Los milongueros preferían la música grabada; era una esencia que queríamos mantener», afirmó, añadiendo que en esa época cada bailarín tenía su estilo único y original.

Impacto Internacional y Éxitos en Broadway

La colaboración entre Nieves y Copes fue fundamental para llevar el tango a escenarios internacionales. En sus propias palabras, la pareja soñó con «no detenerse hasta llegar a Estados Unidos» y efectivamente, lo lograron. Sus presentaciones en Nueva York y en el famoso «Ed Sullivan Show» fueron solo un par de hitos en su notable trayectoria.

Un Legado Invaluable

El famoso espectáculo «Tango Argentino», estrenado en París en 1983, se convirtió en un fenómeno cultural que impactó al público, desencadenando una «tangomanía» que hizo que mujeres se hicieran vestidos y zapatos inspirados en su estilo. Celebridades como Martha Graham y Lady Di se convertían en admiradoras del tango, gracias a la revolución cultural que impulsaron Nieves y Copes.

Momentos Difíciles y el Renacer Artístico

Tras la partida de Copes en 2021, Nieves enfrentó momentos de tristeza profunda. Sin embargo, su pasión por el baile la condujo a una recuperación, donde encontró nuevos caminos artísticos, como su papel destacado en «Tanguera», que la mantuvo activa hasta el inicio de la pandemia.

Con su desaparición, el tango pierde a una de sus más grandes exponentes, pero su legado vivirá en cada paso, nota y aplauso que celebran esta danza que se hizo eco en corazones de todo el mundo.