Tragedia en Brasil: Madre argentina y su hijo fallecen en choque con camión

Una madre junto a su hijo, ambos argentinos, perdieron la vida en un devastador accidente vehicular en Brasil. El siniestro, que también cobró otras tres vidas, fue un recordatorio de la fragilidad de la vida en las rutas.

El fatal choque tuvo lugar en la ruta SC-110, en Ituporanga, estado de Santa Catarina, durante la tarde del sábado. En el incidente, un Fiat Uno que transportaba a las víctimas colisionó frontalmente con un camión que circulaba en dirección contraria.

Detalles del Accidente

Las investigaciones preliminares apuntan a que el automóvil invadió el carril opuesto, lo que provocó el trágico encuentro con el vehículo de carga. El contratiempo se registró aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando la maniobra del Fiat Uno resultó en un choque sin posibilidad de evasión para el camión.

Identificación de las Víctimas

La Policía Militar de Carreteras ha confirmado la identidad de las víctimas argentinas, que fueron reconocidas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos residentes de San Pedro. Las otras tres víctimas han sido identificadas como Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza.

Consecuencias para el Transportista

Afortunadamente, el conductor del camión salió ileso del suceso. Se le realizó un test de alcoholemia en el lugar, el cual resultó negativo, lo que sugiere que el consumo de alcohol no fue un factor en el accidente.

Trabajos en el Lugar del Siniestro

En la escena del accidente, se presentaron efectivos de la Policía Militar de Carreteras, personal de emergencias médicas y peritos de la Policía Científica para llevar a cabo las labores de rescate y análisis.

Trabajadores de la Zona

Según informes de Jujuy al Momento, se supo que el grupo regresaba de trabajos en una empresa cerealera de la región, lo que añade un contexto de rutina laboral a esta tragedia.