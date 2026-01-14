Fallece Melania Pérez, ícono del folclore nacional

El folclore argentino está de luto tras el fallecimiento de Melania Pérez, una figura emblemática cuya voz soprano dejó una huella imborrable en la música popular del norte del país.

Melania Pérez, reconocida por su profunda conexión con la raíz bagualera y su vasto conocimiento del folclore, fue una destacada intérprete que dedicó su vida a la música. A lo largo de su carrera, se presentó en los escenarios más prestigiosos de Argentina, convirtiéndose en una figura insustituible del canto popular.

Un Viaje Musical que Comenzó en 1965

La carrera de Melania despegó en marzo de 1965, cuando se unió al grupo vocal Las Voces Blancas junto a destacados artistas como Stella Crisci y Jorge Semino. Este proyecto le ofreció un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiéndole realizar giras por el país y el extranjero, además de consagrarse en el renombrado Festival de Cosquín de 1967.

Colaboraciones Memorables

Posteriormente, recibió la invitación del compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón para ser parte del grupo Vale Cuatro. Durante la década de 1980, formó el Dúo Herencia al lado de su esposo Icho Vaca, y en los años 90 presentó el emotivo concierto Los pájaros de la memoria junto a Gerardo Núñez y Miguel Ángel Pérez.

Reviviendo Momentos Inolvidables En una de sus interpretaciones más memorables, Melania nos dejó su verso en “Zamba de Lozano” junto a “Cuchi” Leguizamón. Un legado que sigue resonando.

Una Trayectoria en Solitario

Su primer trabajo como solista, Luz del aire, incluyó un repertorio de obras de grandes compositores como César Perdiguero y Armando Tejada Gómez. En este proyecto, Melania estuvo acompañada por renombrados músicos como Walter Ríos y Colacho Brizuela. En una entrevista, reflexionó sobre la importancia de la música: “En las radios se privilegian ritmos festivos, pero yo busco disfrutar cada nota, vivir la música plenamente”.

Reconocimientos y Nueva Música

En 2002, lanzó su segundo disco Igual que el agua… cantando, producido por León Gieco, que la llevó a ser nominada a los Premios Gardel como mejor intérprete femenina en la categoría de folclore. Este disco también contó con la colaboración de figuras del folclore como Jaime Torres y Peteco Carabajal, reafirmando su lugar en la escena musical argentina.