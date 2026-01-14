Javier Milei se reúne con dos rehenes argentinos liberados por Hamas

El presidente Javier Milei recibió este miércoles a David y Ariel Cuño, los hermanos argentinos que fueron liberados recientemente después de un prolongado secuestro en Gaza. Este encuentro marca un momento significativo en la política exterior argentina y en la lucha por los derechos humanos.

Durante su visita a la Casa Rosada, el presidente Milei destacó la importancia de la liberación de los Cuño, quienes fueron retenidos por más de dos años por Hamas y otros grupos terroristas. Fueron los últimos rehenes rescatados tras el cese de fuego en la Franja de Gaza en octubre.

Un Encuentro Con Historia

En la reunión, además de Milei, también estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y Lea Soibel, CEO de Fuente Latina, quienes facilitaron el regreso de los hermanos. A finales de diciembre, David y Ariel fueron recibidos en la Casa Blanca por Donald Trump, lo que refleja el impacto de su historia a nivel internacional.

Los Cuño: Una Historia de Resiliencia

David, de 35 años, y Ariel, de 28, son considerados ciudadanos argentinos a pesar de haber nacido en Israel. El 7 de octubre de 2023, fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz durante el brutal ataque de Hamas, que cobró la vida de más de 1.200 personas.

David y su Larga Prisión

David, electricista de profesión, fue secuestrado junto a su esposa Sharon y sus dos hijas gemelas, Emma y Yuli, que apenas tenían 3 años. Junto a ellos, también fueron capturadas su cuñada y sobrina. En su cautiverio, pasó la mayor parte del tiempo en túneles subterráneos construidos por Hamas, sin contacto con el mundo exterior ni información sobre su familia.

Ariel: Un Secuestro Diferente

Ariel, técnico programador, fue capturado junto a su novia Arbel. A diferencia de su hermano, Ariel fue mantenido en varios edificios y no en los túneles. Durante su cautiverio, nunca tuvo contacto con otros rehenes, lo que intensificó su aislamiento.

Liberación y Cambio de Rumbo Político

Los hermanos Cuño fueron liberados el 10 de octubre durante un acuerdo impulsado por Donald Trump y lograron salir de Gaza con la asistencia de la Cruz Roja tres días después. A pesar de su experiencia traumática, han mantenido un perfil bajo y prefieren no hablar sobre política o los detalles de su cautiverio.

La Postura de Milei

Desde que asumió la presidencia en diciembre, Milei ha tomado decisiones significativas en política internacional, incluyendo la inclusión de Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Su gobierno ha reforzado los lazos con Israel y ha cambiado la postura tradicional del país en foros internacionales respecto a Palestina.