Fallece soldado indonesio por heridas sufridas en Líbano, según UNIFIL

La misión de paz en Líbano experimenta una nueva pérdida, elevando la preocupación por la seguridad de los efectivos desplegados en la región.

El cuerpo de paz de la ONU en Líbano, UNIFIL, informó el viernes sobre la trágica muerte de un soldado indonesio, el que sucumbió en el hospital a las heridas sufridas durante un ataque a su base el pasado 29 de marzo.

Una Pérdida Dolorosa

«UNIFIL expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Cabo Rico Pramudia, quien resultó gravemente herido tras la explosión de un proyectil en su base en Adchit Al Qusayr,» detalló la misión en un comunicado.

Un Conflicto en Escalamiento

Esta tragedia eleva a seis el número de cascos azules que han perdido la vida desde el inicio de la reciente escalada bélica entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo. En el ataque del 29 de marzo, UNIFIL había reportado anteriormente la muerte de un soldado indonesio y otro herido.

Investigación en Curso

Una investigación preliminar de la ONU indica que la muerte del soldado se debió a un impacto de un proyectil de tanque israelí. Un día después del ataque, otros dos soldados indonesios murieron a causa de un artefacto explosivo improvisado.

Los hallazgos de la ONU también sugieren que Hezbollah podría estar detrás de estos incidentes. En respuesta, Indonesia ha solicitado a las Naciones Unidas realizar una investigación exhaustiva sobre los eventos.

La Situación Actual en Líbano

El 18 de abril, dos soldados franceses de UNIFIL fueron asesinados en una emboscada, un ataque que las autoridades francesas y la ONU vinculan a Hezbollah, aunque el grupo ha negado cualquier implicación.

UNIFIL ha sido un componente esencial de la paz en la región desde 1978, con casi 8,200 tropas de 47 países, pero su labor se complica al verse atrapada entre las fuerzas israelíes y Hezbollah.

Esperanza de Paz

A pesar del reciente aumento en la violencia, un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, ha estado en vigencia desde el 17 de abril, y según informes del jueves por la noche, podría extenderse por tres semanas más.