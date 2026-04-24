Sector Doméstico: Sin Aumento Salarial a la Vista

El sector de hogares se enfrenta a un estancamiento salarial, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares anuncia la falta de aumentos para el personal doméstico en mayo de 2026. Conoce todos los detalles sobre la situación actual de los salarios en este sector.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) ha confirmado que, durante mayo de 2026, no se implementarán incrementos salariales para el personal doméstico. Esta decisión se debe a la ausencia de un nuevo acuerdo paritario para el segundo trimestre del año. Por lo tanto, los empleadores deberán pagar las mismas tarifas establecidas desde marzo. Esta medida afecta a todas las categorías laborales dentro del sector, que se encuentran sin nuevas actualizaciones salariales a la espera de una renegociación.

Detalles de Salarios por Categoría

En la categoría de Tareas Generales, que incluye labores de limpieza, lavado y planchado, las tarifas se mantienen en:

$3.348,37 por hora para el personal con retiro.

para el personal con retiro. $3.599,86 por hora para quienes trabajan sin retiro.

Salarios Mensuales y Complementos

En cuanto a los salarios mensuales, el valor base es de $410.773,52 para trabajadores con retiro, mientras que los que residen en el lugar de trabajo poseen un salario de $455.160,14.

Además, el esquema actual incluye un adicional por antigüedad que corresponde a un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador desde septiembre de 2020. En las provincias de la región patagónica, sigue aplicándose el adicional por “Zona Desfavorable”, que representa un 30% de aumento sobre los salarios básicos.

Compensaciones para Otras Categorías

Para otras categorías laborales, los supervisores ganan $4.013,30 por hora, mientras que el personal encargado del cuidado de personas y los caseros perciben $3.599,87 por hora en la modalidad con retiro.

Desde el organismo señalaron que los valores actuales corresponden al último acuerdo alcanzado a comienzos de año, y que seguirán vigentes hasta que se realice una nueva revisión paritaria.