Semana intensa: El dólar se aproxima a los $1420

Después de un período de tranquilidad, el dólar oficial y sus alternativas en el mercado empiezan a experimentar un aumento que genera inquietud. Expertos analizan las razones detrás de esta fluctuación.

La tan mencionada pax cambiaria parece estar llegando a su fin. Después de semanas de calma, el dólar oficial ha subido a $1420, marcando un incremento del 2% en comparación con el cierre del 17 de abril en la City porteña.

El aumento, aunque parece sutil, representa un incremento de $30 respecto a la semana anterior, sugiriendo un cambio notorio en el panorama cambiario. Por otro lado, el dólar blue también ha escalado a $1420, con un aumento de $10 esta semana, evidenciando la misma tendencia tras semanas de estabilidad en el mercado paralelo.

Un Vistazo a las Causas del Incremento del Dólar

Nicolás Parreira, economista y director de Asesoría Financiera, detalla que este movimiento en el dólar no es fortuito, sino parte de «una ingeniería financiera» implementada por el Estado. «El ajuste cercano a 30 pesos se explica por dos factores principales», afirma.

En primer lugar, «la necesidad de que el tipo de cambio se ajuste a la inflación para evitar desincronizaciones». En segundo lugar, se busca combinar una baja de tasas de interés con un manejo más flexible de los encajes, con el objetivo de «fomentar el crédito y mantener la demanda de pesos sin generar mayores presiones inflacionarias», sostiene Parreira.

El rol del Banco Central también es crucial. Según Parreira, la entidad está utilizando herramientas de liquidez para facilitar el financiamiento y la refinanciación de deudas, en un entorno donde la mora de los hogares alcanzó el 10,6% el último trimestre. Además, se ha flexibilizado el esquema de encajes, reduciendo la integración mínima y permitiendo el uso de títulos públicos para cumplir con los requisitos.

«Este enfoque busca un deslizamiento gradual del tipo de cambio, evitando saltos bruscos y asegurando cierta competitividad externa», destaca el economista.

Actividad Intensa en el Mercado Cambiario

Salvador Vitelli, responsable de investigación de RomanoGroup, compartió en su cuenta de X que hoy se operaron US$ 954 millones en el mercado cambiario, la cifra más alta desde el 14 de marzo de 2025, cuando se registraron US$ 1.134 millones.

Vitelli observa un notable aumento en la compra y venta de dólares en el mercado mayorista, lo que revela una búsqueda activa de dolarización entre los inversores y empresas. «Este volumen operado es bastante elevado, lo que indica una fuerte actividad en el mercado», comenta.

Complementando esta información, el Licenciado en Administración y Magíster en Finanzas, Andrés Reschini, aporta que «el volumen de operaciones en MLC alcanzó los US$ 955 millones», un indicador de que el mercado mayorista continúa escalando, acumulando un incremento del 2,6% en la semana.