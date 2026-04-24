Anne Hathaway, nombrada la mujer más bella del mundo por People

Anne Hathaway: De estrella en ascenso a ícono de belleza y desarrollo personal

Anne Hathaway vive un año extraordinario con cinco estrenos programados, incluyendo el ansiado regreso de El diablo viste a la moda 2. La actriz ha sido nombrada la mujer más bella del mundo por la revista People, un reconocimiento que trasciende la imagen para explorar su evolución interior y profesional.

Una nueva perspectiva sobre la belleza Hathaway comparte su visión sobre la belleza, que va más allá de los estándares tradicionales. Durante su entrevista con People, recuerda las palabras de un cineasta: “La belleza puede contener fealdad siempre que contenga verdad”. Para ella, esta definición se centra en la autenticidad y el respeto hacia uno mismo.

Descubriendo su propio estilo Reflexionando sobre su evolución estilística, Hathaway admite que, durante años, luchó por expresar visualmente su identidad. “No entendía que existiera todo un lenguaje en cuanto a la belleza”, confiesa. Su cambio llegó al comenzar a llevar imágenes de referencia al peluquero, logrando así un resultado que la satisfacía.

Emocionante regreso a Andy Sachs El regreso de Hathaway a su emblemático papel de Andy Sachs en El diablo viste a la moda 2 ha sido un viaje emocionante. La actriz describe su experiencia anterior como estresante, pero también como “una de las más divertidas de su carrera”, destacando la conexión con sus compañeros, como Emily Blunt y el legendario Stanley Tucci.

Admiración y respeto en el set Hathaway no escatima en elogios hacia Meryl Streep, a quien considera una referencia en la industria. “Es alguien que marca la pauta y siempre busca crecer como artista”, señala, añadiendo que el reencuentro con sus antiguos colegas ha sido una experiencia sumamente gratificante.

Equilibrio personal y profesional Fuera de la pantalla, la actriz ha encontrado el equilibrio en su vida personal. Casada hace 13 años con Adam Shulman y madre de dos hijos, su familia es su mayor apoyo. “Son el sostén en mi vida”, asegura, reafirmando la importancia de la estabilidad familiar.

La magia de un primer contacto Su amor por la actuación surgió a los 3 años, inspirado por su madre actriz. Recuerda con claridad cómo se sintió al ver a otros niños en el escenario de Evita y la determinación que empezó a gestarse en su interior.