Marcos Di Palma: «Adorni es insostenible y Milei lo sigue respaldando»

Marcos Di Palma, ex piloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, critica abiertamente las decisiones del actual gobierno. Su mirada sobre la gestión de Javier Milei y el rol del peronismo revela un panorama complejo y polémico.

En una reciente entrevista, Marcos Di Palma no se contuvo al hablar sobre la situación política actual en Argentina. El expiloto expresó su desacuerdo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmando que este tiene un historial de «errores» que Milei continúa tolerando.

Paralelismos con el Pasado Político

Di Palma comparó la gestión de Milei con la de Néstor Kirchner, sugiriendo que, al igual que su predecesor, el presidente argentino tiene un rumbo claro y firme, sin importar las críticas. «Es el calco de Kirchner», afirmó, exponiendo su preocupación sobre la dirección política del país.

División de Rumbos

El exdiputado se mostró crítico del enfoque del gobierno actual, subrayando que en política hay opciones divergentes. «Uno va hacia el norte y el otro hacia el sur», comentó, enfatizando su descontento con la forma en que se plantean las decisiones en la administración actual.

Reflexiones sobre el Peronismo

Al analizar la situación, Di Palma no dudo en responsabilizar al peronismo por el ascenso de Milei. «La culpa es de nosotros los peronistas, porque para que nos gobierne él es porque nosotros hicimos una cagada», expresó, refiriéndose a las gestiones fallidas de figuras como Cristina Fernández y Alberto Fernández.

La Defraudación del Peronismo

Di Palma comentó sobre su desilusión con el liderazgo de Cristina, afirmando que «ella fue la que eligió a Alberto Fernández, que era un pelotudo». Criticó la falta de acción y liderazgo del peronismo durante su tiempo en la oposición y en el gobierno, lo que, según él, contribuyó a la pérdida de apoyo por parte del electorado.

Preferencias Políticas Actuales

A pesar de las duras críticas, Di Palma se mostró más inclinado hacia el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestando un respaldo y aprecio por su gestión. «Me gusta más que Daniel», concluyó, dejando claro su deseo de un cambio en el liderazgo del peronismo.