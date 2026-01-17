Falleció a los 82 años la cantante Marikena Monti

Marikena Monti, la Voz Inolvidable del Arte Argentino, Ha Partió a los 82 Años

La mítica cantante y actriz Marikena Monti falleció a los 82 años, dejando una huella imborrable en la cultura argentina. Su trayectoria, que abarcó más de seis décadas, la consagró como pionera del café-concert y destacada figura en el cine.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó la triste noticia de su deceso: «Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de nuestra música, que dejó una marca profunda en el arte».

Una Trayectoria Deslumbrante

Marikena Monti, nacida en Argentina, siempre mostró un talento precoz. A los 16 años ya se desempeñaba como profesora de piano. Su vida dio un giro cuando se mudó a París, donde estuvo tres años en contacto con la vibrante escena musical europea, y fue influenciada por íconos como Edith Piaf.

Los Inicios en Buenos Aires

Al regresar a su ciudad natal, su carrera despegó en La Botica del Angel, de Eduardo Bergara Leumann, quien le dio su primera gran oportunidad. Durante este período, compartió escenarios con figuras emblemáticas como Astor Piazzolla y Marta Minujín, estableciendo una conexión artística que perduraría en el tiempo.

Un Legado Cultural

La artista se destacó no solo por su voz, sino por su compromiso con la comunicación y el arte. «Nuestra misión es tender puentes con las personas», compartió Monti en una de sus últimas entrevistas. Su versatilidad le permitió experimentar con diversos géneros musicale.

Proyectos Destacados

En 1992, Monti llevó su arte a escenarios internacionales, participando en festivales en ciudades como París y Nueva York. Su repertorio incluía piezas memorables como Balada de otoño, convirtiéndose en la primera cantante argentina en interpretar un tema de Joan Manuel Serrat.

Un Reconocimiento a su Influencia

El legado de Marikena Monti trasciende generaciones. «Su presencia humana es inolvidable; gracias por tanto arte», dijo Cifelli, resaltando la significancia de su carrera y su impacto en la manera de sentir el arte en Argentina.