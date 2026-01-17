Guía Práctica: Invierte en Pesos desde Argentina

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha dado luz verde a cuatro nuevos CEDEAR, ofreciendo nuevas alternativas para diversificar y atraer capital a los ahorristas. Expertos del mercado comparten recomendaciones sobre las mejores incorporaciones a las carteras de inversión.

¿Qué Son los CEDEAR?

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) son instrumentos financieros que permiten a los inversores locales acceder a acciones y ETFs de empresas internacionales, todo en pesos. De esta forma, se garantiza cobertura cambiaria y se minimiza el riesgo local al invertir en activos extranjeros.

Entre los cuatro CEDEAR recientemente aprobados, dos están vinculados directamente a empresas estadounidenses, uno se relaciona con el sector del cobre, y el último representa un índice de las principales compañías latinoamericanas.

Recomendaciones del Mercado

Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders, aconseja centrarse en los CEDEAR de cobre y los de empresas latinoamericanas, sectores que podrían resultar más atractivos para los inversores argentinos.

Lista de los Nuevos CEDEAR

1. Global X Copper Miners (COPX)

Este CEDEAR permite a los inversores acceder a un ETF que replica el rendimiento de un índice global de minería de cobre, un recurso clave en la transición energética. Con un ratio de 14:1 respecto al valor subyacente, el COPX destaca por su potencial en un mercado que anticipa un aumento en la demanda de cobre impulsado por la industria de vehículos eléctricos.

2. CEDEAR ETF iShares Latin America 40 (ILF)

El ILF representa las 40 acciones más líquidas y representativas de América Latina. Administrado por iShares/BlackRock, ofrece exposición a mercados emergentes con un enfoque en Brasil, México y Chile. Con un ratio de 6:1, es una opción sólida para quienes busquen diversificar inversión en la región.

3. iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU)

Este CEDEAR reúne empresas estadounidenses con prácticas destacadas en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con un ratio de 30:1, combina la diversificación del mercado estadounidense con una inversión responsable, ofreciendo así una opción atractiva para un perfil de inversor consciente.

4. CEDEAR del ETF iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

El IVV agrupa a las 500 empresas más grandes de EE. UU., sirviendo como un sólido pilar de inversiones de largo plazo. Este ETF se enfoca en el crecimiento de capital y la diversificación, brindando acceso a sectores líderes como tecnología y salud.