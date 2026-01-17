Apagón en Buenos Aires: La ola de calor desata un masivo corte de luz

Apagón en Buenos Aires: Casi un Millón de Usuarios Afectados en Plena Ola de Calor

Este miércoles, una masiva interrupción del suministro eléctrico dejó a cientos de miles de personas sin luz en medio de las altas temperaturas que asolan la región. Los detalles sobre esta crisis emergen tras la vulnerabilidad del sistema energético argentino.

Un Corte de Luz Devastador en Momentos Críticos

El apagón, que tuvo lugar en la tarde del miércoles, afectó a cerca de 800,000 usuarios en numerosos barrios de la zona norte del conurbano y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica superaba los 36 grados, lo que intensificó la crisis y provocó que numerosos comercios tuvieran que cerrar sus puertas mientras los vecinos buscaban refugio del sofocante calor.

¿Qué Provocó el Apagón?

La interrupción del servicio eléctrico comenzó entre las 14:30 y 14:45 al fallar simultáneamente cuatro líneas de alta tensión de 220 kV vinculadas a la subestación Morón, operada por Edenor. Esta falla significó una pérdida abrupta de aproximadamente 3,000 megavatios de potencia en el sistema eléctrico, generando un efecto dominó en varios puntos de la ciudad.

Restablecimiento del Servicio

Después de una espera angustiante, el servicio fue restablecido de manera escalonada. Según fuentes del Gobierno y las distribuidoras, a las 17:30 el suministro ya estaba totalmente restablecido tanto en Edenor como en Edesur.

Impacto Inmediato en el Transporte Público

El apagón tuvo repercusiones importantes en el funcionamiento del transporte público. Los servicios de trenes metropolitanos experimentaron interrupciones y demoras. En particular, la Línea San Martín sigue operando con demoras significativas, y los ramales Suárez y Mitre de la Línea Mitre permanecen interrumpidos. Asimismo, el Tren de la Costa no está en funcionamiento.

Opciones de Transporte Alternativas

Para mitigar los problemas de transporte, varias líneas de colectivos como 15, 21, 28, 29, 60 y 168 ofrecen rutas alternativas, aunque con desvíos por los semáforos fuera de servicio. Las líneas de tren Roca, Sarmiento y Belgrano Sur circulan con normalidad, brindando opciones accesibles para los pasajeros afectados.