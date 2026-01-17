Ursula von der Leyen: El acuerdo traerá oportunidades y empleo para todos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aclamado la reciente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una promesa de "oportunidades, empleo y prosperidad" para ambas regiones. Este tratado emblemático se establece en un contexto internacional caracterizado por el incremento del proteccionismo y marca un hito en la colaboración comercial global.

Un Hito en el Comercio Internacional

En su discurso en Asunción del Paraguay, Von der Leyen hizo hincapié en que este acuerdo generará «la mayor zona de libre comercio del mundo», uniendo economías que representan cerca del 30% del PIB global y un mercado de más de 700 millones de personas. Tras más de 20 años de negociaciones, este tratado simboliza un avance significativo en la apertura de mercados.

Beneficios Claves del Acuerdo

Con la eliminación de aranceles para más del 90% del comercio bilateral, este pacto facilitará la exportación de productos europeos como automóviles y maquinaria al Mercosur, mientras que permitirá que productos sudamericanos como carne y soja ingresen al mercado europeo. El acuerdo establece un marco normativo claro para fomentar inversiones y promover un comercio más dinámico.

Un Mensaje Político en Tiempos Difíciles

Von der Leyen subrayó la importancia de este acuerdo en un entorno global lleno de desafíos. «Elegimos el comercio justo frente a los aranceles», afirmó, resaltando la necesidad de alianzas productivas y el compromiso con la apertura. Este mensaje es especialmente relevante en medio de las tensiones comerciales que enfrentan Europa y América del Sur.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Otro aspecto crucial del acuerdo es su enfoque en la sostenibilidad. El tratado incluye un capítulo dedicado a la protección del medio ambiente y el clima, reflejando un compromiso con la cooperación ecológica. «Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática», afirmó Von der Leyen, prometiendo que la inversión europea apoyará los esfuerzos del Mercosur hacia una producción más sostenible.

Un Acuerdo Histórico en un Contexto Global

La firma del pacto tuvo lugar en el Gran Teatro José Asunción Flores, en el mismo sitio donde se estableció el Mercosur en 1991. El presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó el acuerdo como un avance crucial hacia la integración y el comercio internacional. Entre los asistentes se encontraban líderes de América del Sur y la UE, aunque el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no pudo estar presente.

Refuerzo a la Cooperación Internacional

El acuerdo no solo representa un marco comercial, sino que también simboliza un fuerte mensaje de cooperación y esperanza en tiempos de tensión global. Von der Leyen resaltó que «este es el poder de la cooperación», dejando en claro que el entendimiento tiene repercusiones significativas para las futuras relaciones entre estas regiones.