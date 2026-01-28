Falleció Adrián Bar, pionero del rock argentino y creador de Orion’s Beethoven

El martes 27 de enero fue un día de luto para la música argentina, con la partida de Adrián Bar, un verdadero pionero del rock nacional. Su legado musical perdurará en la memoria de sus seguidores.

Una trayectoria brillante en la música

Adrián Bar, conocido por ser el líder de las emblemáticas bandas Orion’s Beethoven y Triciclosclos, dejó una huella imborrable en la escena musical argentina desde los años 70. Junto a su hermano Ronan, fundó Orion’s Beethoven, que más tarde se simplificó a Orions. En su carrera, colaboró con grandes figuras del rock como Luis Alberto Spinetta, Pappo y Charly García, creando un repertorio de temas que aún resuenan entre los amantes de la música.

Un adiós hasta siempre

La productora Mandíbula confirmó la noticia que entristeció a sus colegas y seguidores, informando que las cenizas de Bar serán esparcidas en el mar argentino, en Santa Clara del Mar. Esta ceremonia, sin fecha definida, contará con la presencia de amigos, familiares y todos aquellos que deseen rendir homenaje al maestro del rock.

El impacto de su pérdida

“Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general que Adrián Bar ha dejado este mundo. Está descansando en paz”, anunciaron sus representantes en un emotivo comunicado. Su fallecimiento ha dejado a la comunidad musical conmocionada, recordando la profunda influencia de su trabajo en las generaciones actuales.