Cachanosky: «El riesgo país debe bajar a 400 para acceder a mercados internacionales de deuda»

El reciente descenso del riesgo país por debajo de los 500 puntos genera un renovado optimismo sobre la economía de Argentina. Analizamos este fenómeno con la perspectiva del economista Iván Cachanosky.

En un contexto de incertidumbre, la caída del riesgo país ha despertado expectativas favorables sobre el futuro económico de Argentina. Para profundizar en este tema, dialogamos con el economista Iván Cachanosky.

Más Allá de las Palabras: El Impacto de Milei

Cachanosky observó que las declaraciones del presidente Javier Milei durante el evento «Derecha Fest» deben ser consideradas con cautela: “No lo tomaría tan al pie de la letra, le está hablando a su público”. A pesar de su oratoria, el economista destaca que hay que enfocarse en las acciones concretas: “Prefiero quedarme con lo que el Milei que actúa realmente realiza”.

Acciones Más que Palabras

Según el economista, la atención debe centrarse en las decisiones que marcan el rumbo económico. «Lo de la Derecha Fest fue un discurso para un público específico», señaló Cachanosky, subrayando la importancia de las medidas económicas por encima de la retórica política.

El Riesgo País: Una Señal Positiva

Desde el punto de vista del mercado, la evolución del riesgo país es clave. “Es una excelente noticia que haya bajado de 500”, afirmó. Esto implica una mayor capacidad para acercarse a los mercados financieros internacionales y la posibilidad de disminuir la dependencia del FMI. Sin embargo, el economista enfatiza que aún hay un camino por recorrer: “El riesgo país debería situarse en 400 para estabilizarnos”.

Factores Clave en el Costo del Endeudamiento

Cachanosky explicó que el costo de la deuda se basa en dos factores fundamentales: “El riesgo país y la tasa de interés de Estados Unidos”. Una combinación de estos elementos define las condiciones para endeudarse. Con un riesgo país de aproximadamente 500, Argentina se enfrenta a un costo del 9% cuando se endeuda en dólares, quedando por debajo del 8% como umbral aceptable.

Reservas y Proyecciones de Inversión

La reciente acumulación de reservas ha sido un factor determinante en la disminución del riesgo país. Según Cachanosky, “el Banco Central ha adquirido mil millones de dólares en las últimas semanas”, enviando un mensaje positivo al mercado sobre su capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo.

Por otro lado, respecto a los rumores de una inversión extranjera que oscilaría entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, el economista expresó que “muchas empresas están interesadas en invertir”, focalizando en sectores como energía y minería. Sin embargo, aclaró que estos flujos no llegan de inmediato, sino a través de un plan a largo plazo.