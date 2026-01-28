Virginia Gamba: «Opté por confiar en la humanidad»

El destino ha llevado a Virginia Gamba a ser una figura clave en las negociaciones de paz y desarme, desafiando su propia promesa de no visitar zonas de conflicto. Su historia es un relato de valentía y compromiso por la humanidad.

Pionera en el desarme a nivel mundial

Virginia Gamba, nacida el 13 de un mes que suele considerarse de mala suerte, ha demostrado que no hay tal cosa como el maleficio que la detenga. Al asumir como directora de desarme en la ONU, su vida ha estado marcada por una serie de decisiones valientes, incluyendo su trabajo en zonas en conflicto. Desde misiones en Siria, hasta negociaciones con líderes paramilitares en África, su compromiso es inquebrantable.

Una trayectoria marcada por la guerra y la paz

Antes de convertirse en una experta en defensa, Gamba fue la única especialista en este campo en Argentina durante la guerra de Malvinas. Su labor incluyó la capacitación de nuevos militares en estrategia, un papel que asumió a petición de Raúl Alfonsín. En su camino, ha aprendido a reconocer y desactivar armas, evitando peligros y enfrentando situaciones extremas con determinación.

De aprendiz a líder global

Gamba ha vivido muchas vidas en una, desde ser secretaria bilingüe hasta negociadora en conflictos internacionales. Su libro, “En la cuerda floja” (Edhasa), relata sus desafíos en el campo, incluyendo un secuestro simulado durante un entrenamiento, donde su capacidad de negociación fue crucial para su supervivencia.

Un futuro como secretaria general de la ONU

Virginia se muestra optimista sobre su postulación para el cargo de secretaria general de la ONU, a pesar de los retos actuales que enfrenta la organización. En medio de una crisis de confianza global, ella cree firmemente que su experiencia y resiliencia la convierten en la persona adecuada para navegar estas turbulentas aguas.

La responsabilidad del liderazgo

Gamba siente una fuerte inquietud por la responsabilidad que implica posible ascenso a este cargo. “No es un premio, es una carga pesada”, afirma, reconociendo la dificultad de restaurar la credibilidad de la ONU en un momento crítico de la historia mundial. Su visión se centra en construir lazos y obtener compromisos que conduzcan a soluciones efectivas.

Reflexiones sobre la política actual

En su análisis sobre los líderes contemporáneos, Gamba destaca que la verdadera autoridad no depende solamente del poder político. Reflexionando sobre su experiencia con figuras como Nelson Mandela, reconoce que los estadistas verdaderos trabajan por el bien común, algo que falta hoy en muchos líderes mundiales.

El futuro de Argentina y del mundo

Gamba ve a Argentina como un refugio en tiempos de caos y tiene fe en la resiliencia de su gente. Si bien observa tendencias globales desafiantes, se muestra esperanzada y comprometida con la idea de que el destino personal y colectivo puede transformarse en una historia de éxito ante la adversidad.

La amenaza de la inteligencia artificial

La experta también expresa su preocupación por el crecimiento de la inteligencia artificial y su potencial para exacerbar la violencia, especialmente entre los más vulnerables. “Todos debemos contribuir a una civilización que evolucione para mejor”, subraya, haciendo un llamado a integrar la tecnología de manera responsable y humanitaria.