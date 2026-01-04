Falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central y primer intendente democrático de Rosario.

Falleció Horacio Usandizaga: un Ícono de Rosario Central y la Política Santafesina

El mundo del fútbol y la política en Argentina se viste de luto tras la muerte de Horacio Usandizaga, quien fue presidente de Rosario Central y primer intendente de la ciudad de Rosario en el retorno de la democracia.

Horacio Usandizaga falleció a los 85 años, según confirmó Rosario Central en sus redes sociales. Su legado va más allá del club; fue una figura emblemática en tiempos de transición democrática en el país.

El Legado de un Gran Líder

Conocido cariñosamente como «El Vasco», Usandizaga dejó una marca indeleble en la historia de la política santafesina. Ingresó al escenario político como el primer intendente de la ciudad tras las elecciones de 1983, donde obtuvo más del 50% de los votos representando a la Unión Cívica Radical.

Un Hombre de Principios

En 1987, Usandizaga fue reelegido, pero con una condición; prometió renunciar si Carlos Menem ganaba la presidencia. Posteriormente, cumplió su palabra y dejó la intendencia el 22 de mayo de 1989, destacando así su compromiso ético.

Trayectoria en la Política y el Fútbol

Entre sus muchos logros políticos, Usandizaga fue elegido diputado provincial en 1993 y senador nacional entre 1995 y 2001. Sin embargo, no estuvo exento de polémicas: su nombre fue vinculado a un escándalo de sobornos en el Senado, aunque finalmente fue absuelto en 2012.

Presidencia en Rosario Central

En el ámbito futbolístico, Usandizaga asumió la presidencia de Rosario Central en 2007, obteniendo el 63% de los votos. Su gestión no estuvo exenta de controversias. En 2008, realizó declaraciones polémicas que generaron un gran revuelo entre los jugadores del equipo.

«Central va a salir adelante. Va a salir, los voy a matar a estos hijos de mil puta,» exclamó en un discurso que causó revuelo en su época.

Los Últimos Años y la Despedida

En 2009, Usandizaga se vio envuelto en un escándalo relacionado con la cesión del 20% del pase de Ángel Di María al Benfica, lo que le costó al club más de 10 millones de euros en la posterior transferencia del jugador. Su mandato llegó a un final abrupto en 2010, cuando renunció tras el descenso del equipo.

La muerte de Horacio Usandizaga deja un vacío difícil de llenar en la política y el fútbol argentino, y su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y lo admiraron.