Zootopia 2 se convierte en la película animada de Disney más taquillera, superando a Frozen 2 con $1.460 millones

La esperada secuela de Disney, Zootopia 2, ha roto esquemas al alcanzar una impresionante recaudación de 1.460 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia de la compañía.

Desde su debut a finales de noviembre, *Zootopia 2* ha dejado huella en la industria cinematográfica, superando el récord anteriormente establecido por *Frozen 2*, que había alcanzado **1.450 millones** en 2019.

Un Éxito Inmediato

La película no solo logró impresionar a la audiencia general, sino que también superó la barrera de los **1.000 millones de dólares** apenas 17 días después de su estreno. A partir del 12 de diciembre, su recaudación total ascendía a **986,1 millones**, con **232,7 millones** obtenidos en Estados Unidos y **753,4 millones** en el resto del mundo.

Un Hito para la Industria

Con este éxito, *Zootopia 2* se posiciona como la segunda película en alcanzar la marca de los **1.000 millones de dólares** en 2025, detrás de la nueva adaptación de *Lilo & Stitch*. De manera destacada, lo logró más rápido que cualquier otro estreno animado y otras películas con clasificación PG.

Un Público Entusiasta en China

Parte del fenómeno taquillero se atribuye a su sobresaliente desempeño en el mercado chino, donde la película ha recaudado ya más de **500 millones de dólares**, transformándola en uno de los mayores éxitos de Hollywood en la región. No solo eso, sino que también se convirtió en la película de animación no china más taquillera cinco días tras su lanzamiento.

Solo Tres Películas Han Superado los Mil Millones en 2025

Hasta la fecha, *Zootopia 2* se suma a dos otros títulos que han cruzado la emblemática cifra de mil millones este año: la versión de acción real de *Lilo & Stitch*, con **1.030 millones**, y la película animada china *Ne Zha 2*, que lidera con más de **2.200 millones** en taquilla.

Una Historia Emocionante

Regresando a la pantalla grande, *Zootopia 2* trae de vuelta a Ginnifer Goodwin como la conejita Judy Hopps y a Jason Bateman como el astuto zorro Nick Wilde. Juntos, tendrán que resolver un misterio reptiliano que amenaza la paz del acogedor refugio animal de Zootopia.