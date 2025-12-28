Falleció Ricardo «Chiqui» Pereyra, icónico intérprete del tango, a los 74 años.

La comunidad del tango argentino se encuentra de luto tras la trágica muerte de Ricardo "Chiqui" Pereyra, uno de los máximos exponentes de este género musical. A los 74 años, su vida fue apagada después de un accidente doméstico.

Originario de General Roca, Río Negro, Pereyra sufrió una caída de una escalera en su hogar de Buenos Aires a principios de diciembre, lo que lo llevó a ser internado de urgencia en un hospital de alta complejidad.

Un Accidente y su Desarrollo Clínico

Durante su internación, su estado fue motivo de preocupación. Las lesiones en su cabeza y la falta de respuesta neurológica generaron un pronóstico reservado. Sin embargo, su familia mantuvo la esperanza y se comunicó continuamente con el público a través de las redes sociales.

La Trágica Confirmación

El triste desenlace se confirmó por su hija, Paula, quien compartió en las redes: «Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui'». En su mensaje, resaltó su deseo de respeto por el dolor que atraviesa toda la familia.

El Legado Musical de Chiqui Pereyra

Nacido el 26 de junio de 1951, Pereyra fue un referente del tango desde su debut en el programa «Grandes Valores del Tango» en 1978. A lo largo de su carrera, dejó una huella imborrable en la historia del género, presentándose en distintos escenarios del país y ganando reconocimientos, como el Premio Santos Vega en 2007.

Un Reconocimiento a su Trayectoria

Además de su participación en programas emblemáticos como «Botica de Tango», su estilo único y su pasión por el tango lo hicieron destacar en cada una de sus presentaciones, donde llevó su arte a diversas audiencias.