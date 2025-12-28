¿Podría un alemán ser el primero en la nueva carrera hacia la Luna?

La carrera espacial se intensifica a medida que la humanidad se prepara para regresar a la Luna en 2027. Este nuevo capítulo entreabre las puertas a potencias emergentes y viejas rivalidades geopolíticas, planteando la intrigante posibilidad de ver a un astronauta alemán pisar el satélite por primera vez.

La Nueva Era de la Exploración Lunar

El regreso a la Luna está enmarcado dentro del programa Artemis de la NASA, donde Estados Unidos se erige como líder, con la colaboración esencial de socios internacionales, especialmente la Agencia Espacial Europea (ESA).

La misión Artemis 2, programada para 2026, llevará a astronautas a orbitar la Luna, mientras que Artemis 3 marcará un hito histórico al llevar humanos a la superficie lunar, algo que no ocurre desde 1972.

Un Papel Crucial para Europa

La participación de Europa en estos ambiciosos planes es tanto política como tecnológica. Un componente clave es el módulo de servicio europeo del cohete Orion, desarrollado por la ESA y en gran parte fabricado en Alemania.

Josef Aschbacher, director de la ESA, ha revelado que los primeros europeos en una futura misión lunar podrían ser de nacionalidad alemana, francesa e italiana, sugiriendo que Alemania podría liderar esta aventura.

Aspiraciones Alemanas: ¿Una Nueva Estrella en la Luna?

Cuatro astronautas alemanes están en la carrera para ser seleccionados, entre ellos Alexander Gerst y Matthias Maurer, quienes ya cuentan con experiencia en la Estación Espacial Internacional.

La experiencia es fundamental en este proceso, y solo aquellos que hayan volado al espacio podrán ser considerados para una misión lunar. Sin embargo, existe la posibilidad de que otros candidatos adquieran esa experiencia antes de 2027.

La Visión de Gerst

Gerst se muestra abierto a una misión lunar y destaca que participar en el programa lunar podría posicionar a Europa en la vanguardia de tecnologías clave en el futuro de la exploración espacial.

Un Futuro Espacial Independiente para Europa

La llegada de un europeo a la Luna sería un hito simbólico, marcando un paso hacia la independencia tecnológica de Europa en un campo donde actualmente depende en gran medida de Estados Unidos.

Con un presupuesto récord de 22.1 mil millones de euros para la ESA entre 2026 y 2028, se intensifican las iniciativas para garantizar un acceso spatial autónomo, con Alemania como principal contribuyente.

La Competencia Global en el Espacio

Las ambiciones espaciales no se limitan a Europa. Rusia planea una extensa inversión para avanzar sistémicamente en su programa espacial, aunque enfrenta retrasos y problemas logísticos. Por otro lado, China avanza rápidamente, con un objetivo de enviar una misión tripulada a la Luna para 2030.

Un Primer Paso Simbólico hacia la Luna

El camino hacia la Luna podría comenzar en 2026, aunque no con un astronauta alemán de inmediato. Una diseñadora italiana residente en Berlín ha creado un simpático muñeco que podría acompañar a los astronautas en la misión Artemis 2.

Esta figura, un pequeño astronauta sobre el hombro de un gigante llamado Orion, representa un concepto tradicional en la exploración espacial, que espera dar a Alemania un lugar simbólico en este nuevo capítulo de la historia espacial.