Falleció Tomy, el chimpancé del zoo de La Plata que buscaba ser «sujeto de derecho»

El Adiós a Tomy: Un Icono del Bioparque de La Plata

La comunidad del Bioparque de La Plata llora la pérdida de Tomy, un amado chimpancé que vivió durante 49 años en el lugar y dejó una huella imborrable en los corazones de quienes lo conocieron.

Tomy, un célebre chimpancé, fue hallado sin vida en la mañana de este miércoles en sus instalaciones. Su muerte, inesperada y repentina, conmovió a los cuidadores y a quienes lo consideraban un símbolo viviente del ex zoológico.

Un Viaje de Más de Cuatro Décadas

Tomy llegó al Zoológico de La Plata en enero de 1980, a la tierna edad de tres años, a través de un acuerdo con el Circo Thyany. Desde entonces, se convirtió en un querido residente de la ciudad, disfrutando de un lugar especial en la historia del bioparque.

Salud y Bienestar

Según el personal del Bioparque, Tomy no sufría de ninguna enfermedad conocida ni había recibido tratamientos previo a su fallecimiento. Los veterinarios lo monitoreaban de cerca, sin señales que presagiaran su muerte. Fue encontrado por sus cuidadores alrededor de las 13 horas tras no responder a sus llamados.

Un Vínculo Especial

El cariño que sus cuidadores sentían por Tomy era palpable. Martín Guillermo Davids, uno de sus cuidadores durante años, lo consideraba su «hijo adoptivo». Montó una campaña para que se reconociera a Tomy como un “sujeto de derecho”, asegurando su bienestar y derechos en un entorno que le ofrecía seguridad desde hacía tanto tiempo.

La Vida en Cautiverio

La existencia de Tomy fue particularmente solitaria. Tras un incidente con otro chimpancé, su permanencia en comunidad fue limitada. Las propuestas para trasladarlo a un santuario natural, donde pudiera vivir con más libertad, quedaron en el aire. Esto hizo que la idea de convertir el bioparque en un «zoo-santuario para homínidos no humanos» fuera cada vez más relevante.

Recuerdos Inolvidables

Uno de los momentos más memorables de la vida de Tomy fue su relación con Judy, una chimpancé que compartió su vida desde 2001 hasta su fallecimiento en 2019. La comunidad, al igual que con Tomy, quedó atónita tras la muerte de Judy, subrayando la conexión especial entre ambos.

Un Legado que Persiste