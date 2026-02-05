Caída en Producción y Exportaciones: La Industria Automotriz Comienza 2026 a la Baja

Caída en la Producción Automotriz: Enero de 2026 Presenta Desafíos en la Industria

La industria automotriz argentina enfrenta un inicio de año complicado, con una notable disminución en la producción de vehículos durante enero de 2026. Descubre las claves detrás de esta situación y qué se prevé para los próximos meses.

Un Inicio Difícil para la Producción Durante el mes de enero, se fabricaron 20.998 vehículos, lo que representa una caída del 30,1% en comparación con los 30.058 vehículos producidos en el mismo mes de 2025. Este descenso fue reportado en el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Según la ADEFA, varios factores contribuyeron a esta disminución, principalmente la reducción en los días de producción y la reprogramación de vacaciones. En particular, enero de 2026 tuvo tres días menos de trabajo, lo que impactó en la cantidad total de vehículos producidos. Impacto de las Vacaciones en la Producción La mayoría de las automotrices optaron por concentrar sus días de descanso en enero, a diferencia de años anteriores, cuando las paradas ocurrían en diciembre.

Exportaciones a la Baja

El desempeño de la actividad manufacturera fue negativo en casi todos los frentes, aunque las ventas mayoristas se mantuvieron estables interanualmente. Las exportaciones, representando 46,5% de la producción del mes, tuvieron un marcado descenso con 9.759 unidades exportadas, lo que implicó caídas del 51,0% respecto a diciembre y del 12,3% en comparación con el año anterior. Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, explicó que los resultados están vinculados a la transición a nuevos proyectos industriales. “La menor cantidad de días de trabajo afectó la producción diaria y las adecuaciones en las plantas para nuevos modelos provocaron una baja actividad comparativa”, añadió. Mirando Hacia el Futuro Pérez Graziano enfatizó la importancia de esperar el cierre del primer trimestre para poder evaluar con precisión el desempeño del sector en 2026, señalando que el contexto internacional presenta desafíos significativos.

Balance del Año Anterior

En 2025, la producción total de vehículos alcanzó 490.876 unidades, cerrando con una caída del 3,1% respecto al año anterior. Las exportaciones también se vieron afectadas, totalizando 280.589 vehículos, lo que representa una baja del 10,8% en comparación con 2024.

Patentamientos en Enero de 2026