Agencia de Seguridad Migratoria: Todo sobre el ‘ICE criollo’ liderado por Diego Valenzuela

La ministra Alejandra Monteoliva ha designado a Diego Valenzuela como líder de la recientemente creada Agencia de Seguridad Migratoria, un cambio que promete transformar el control fronterizo en el país.

En medio de un escenario internacional marcado por las polémicas redadas del ICE en Estados Unidos, el Gobierno argentino avanza hacia una reestructuración en materia de inmigración. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha confirmado que Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, será el nuevo titular de la Agencia de Seguridad Migratoria, enfocándose en el control de fronteras y en la creación de una fuerza policial especializada.

El libertario Valenzuela jura como senador y pide licencia al instante

Desde el oficialismo se niega a comparar esta nueva agencia con las operaciones del ICE, aunque algunos observadores señalan que la relación es inevitable. Las políticas de La Libertad Avanza, el partido al cual pertenece, refuerzan una retórica antiinmigrante que recuerda al discurso de Donald Trump.

Nueva Estructura para una Vieja Debate

En noviembre, el Ejecutivo trasladó la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, lo que marcó el inicio de la creación de esta agencia, que ahora empieza a tomar forma.

Según informes, la propuesta para establecer la Agencia de Seguridad Migratoria fue presentada por Patricia Bullrich, mostrando que la idea ha estado en marcha desde el año pasado. Las discusiones sobre su estructura y funciones han provocado tensiones visibles entre Monteoliva y Valenzuela, ambos vinculados a Bullrich.

Un Conflicto Interno que Retrasa Progresos

El desacuerdo entre los dos pilares del entramado de seguridad se ha intensificado. Monteoliva prefiere una agencia menos concentrada en la seguridad nacional, mientras que Valenzuela busca una amplia capacidad operativa. Estas diferencias han ocasionado demoras en el avance del proyecto, aunque se considera que estas disputas son comunes en la formación de nuevas instituciones.

Monteoliva confirmó la creación de la agencia durante una reciente entrevista, destacando que Valenzuela se integrará una vez se publique el decreto oficial.

Objetivos y Perspectivas de la Nueva Agencia

Una vez que la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria sea oficial, se clarificarán sus poderes y funciones. Actualmente, se espera un cambio en el enfoque del trabajo en el área migratoria, que ha sido visto como una cuestión de seguridad y estrategia geopolítica.

Se busca que el nuevo organismo no solo tenga presencia en todos los puntos de frontera de Argentina, sino que también pueda involucrarse en operativos de seguridad. Valenzuela, en su visón, aspira a desarrollar, con el tiempo, una Policía Migratoria que trabaje en conjunto con diversas fuerzas de seguridad del país.

Comunicaciones y Proyecciones Mediáticas

El 25 de enero, un operativo coordinado en Villa Celina involucró a la Policía Federal y sirvió como un adelanto del enfoque que la nueva agencia podría adoptar. La ministra Monteoliva ha sido activa en las redes sociales, enfatizando el incremento en las expulsiones de inmigrantes.

Sin embargo, algunas afirmaciones publicadas sobre la cantidad de extranjeros en barrios populares han sido desmentidas, reflejando el ambiente cargado de desinformación que rodea el tema.

Un Cambio de Paradigma en Políticas Migratorias

Con la creación de esta nueva agencia, el Gobierno argentino busca solidificar una política migratoria que fusiona seguridad y un discurso político renovado. A medida que el país avanza hacia este nuevo marco, el impacto y alcance de la agencia se definirán de acuerdo al decreto que la regule.

La inmigración, antes considerada una cuestión administrativa, ahora se posiciona como un tema central en la agenda del gobierno, marcando una clara dirección hacia el control y la disciplina en esta área.