Problemas de Webcam y Pantalla Tras Última Actualización

La reciente actualización KB5074105 de Windows 11 ha causado preocupación entre los usuarios, al introducir problemas inesperados que afectan el rendimiento de sus equipos. Aquí te contamos lo que necesitas saber.

La actualización del sistema operativo Windows 11, conocida como KB5074105, prometía solucionar problemas existentes, pero ha desencadenado una serie de fallas en diversas funciones esenciales. Entre las más afectadas se encuentran la cámara web, la pantalla de bloqueo y el rendimiento general del equipo.

Desde su lanzamiento, los foros y comunidades de soporte se han llenado de reportes de usuarios que enfrentan problemas tras la instalación de esta actualización. Uno de los inconvenientes más significativos es la inestabilidad de la cámara web en ciertas laptops, especialmente en marcas como Acer, donde muchos han observado un funcionamiento errático después de la actualización.

Además, se han reportado dolencias que afectan la pantalla de bloqueo, donde el reloj desaparece poco después de mostrarse, interfiriendo con su uso natural. A esto se añaden demoras en la carga de la barra de tareas tras reiniciar los dispositivos, lo que complica la rutina diaria de los usuarios.

Medidas a Tomar Ante los Errores de Windows 11

La actualización KB5074105 forma parte de las «actualizaciones opcionales de vista previa», que Microsoft lanza semanas antes de las versiones obligatorias, lo que puede incluir errores no detectados. A pesar de que esta actualización corrige fallas anteriores, también introduce problemas en componentes cruciales del sistema.

Para aquellos que ya están experimentando estos inconvenientes, la solución más recomendada es desinstalar la actualización KB5074105 desde el historial de Windows Update. Es aconsejable desactivar la opción que permite recibir actualizaciones automáticamente y limitar las instalaciones a versiones finales y estables.

Otra opción viable es pausar las actualizaciones temporalmente, facilitando a los usuarios la espera de una nueva corrección por parte de Microsoft. Este enfoque puede ayudar a evitar el impacto negativo que las actualizaciones problemáticas pueden tener sobre la experiencia del usuario.