Del Pasado de Gardel: La Pulpería que se Transformó en Restaurante de Campo

La Pulpería Adela es un emblemático rincón de la gastronomía argentina, donde la historia y la tradición se entrelazan en cada plato. Este antiguo establecimiento, que fue frecuentado por Carlos Gardel, se ha convertido en un destino obligado para los viajeros que cruzan la Ruta Nacional 2.

Ubicada en el kilómetro 134 de la RN 2, la Pulpería Adela no solo es famosa por su deliciosa comida, sino también por su rica historia. Esta joya de ladrillo a la vista, pintada de un atractivo color rosa, ha sido un punto de encuentro para generaciones. Nicolás Bunge, quien lidera la actual propuesta gastronómica, comparte: “Al entrar, sentí que el lugar tiene una energía especial, con un salón que mantiene su mística y un enorme parque al aire libre”.

Un Espacio Cultural con Raíces Profundas

La pulpería forma parte del paraje rural Adela, un recorrido pintoresco en Chascomús que incluye una antigua estación de tren y una laguna homónima. Este espacio ha sido renovado para conservar su esencia histórica, mientras se adapta a las necesidades modernas. La fachada y las paredes internas han sido preservadas en su mayoría, sumergiendo a los visitantes en una atmósfera nostálgica.

La Huella de Carlos Gardel

En la década de 1920, el icónico Carlos Gardel acostumbraba a visitar la pulpería. Después de descender en la estación Adela, se reunía con su amigo Santiago Rocca en la zona, disfrutando de un buen plato mientras tocaba melodías en su guitarra. La pulpería rinde homenaje a su legado a través de exposiciones de fotos, discos y manuscritos relacionados con el artista.

Una Propuesta Gastronómica Única

En diciembre de 2024, Nicolás Bunge asumió la dirección de la cocina, aportando su experiencia del popular restaurante Pa’l Que Guste en Buenos Aires. La carta refleja un balance entre tradición y calidad, consolidándose como un referente gastronómico de la región. “La idea es ofrecer un menú con el alma de un comedor rural, pero con la excelencia que nuestros comensales merecen”, explica.

Platos Típicos que Seducen el Paladar

En la cocina de Pulpería Adela, los sabores son inconfundibles. Desde asados, empanadas, guisos tradicionales hasta opciones como el pastel de papa y variedades de pastas caseras. “Nuestro menú también destaca platos como tamales, locro y guiso de mondongo”, detalla Bunge, quien trabaja con un equipo local para fortalecer los lazos comunitarios.

Un Hogar para la Cultura Local

Más allá de la gastronomía, Pulpería Adela es un espacio que promueve la cultura y los oficios autóctonos. Con la realización de talleres de telar, música folclórica en vivo y actividades vinculadas a la historia rural, el lugar se convierte en un punto de encuentro para todos aquellos que deseen sumergirse en la cultura local.

Horarios:

Jueves al mediodía; viernes y sábado, mediodía y noche; domingo al mediodía.

Ubicación: RN 2, km 134, Chascomús. Para más información, en redes sociales como @adelapulperia.palqueguste.