Zelenskyy: 55,000 Soldados Ucranianos Caídos desde la Invasión a Gran Escala

El Costo Humano de la Guerra en Ucrania: Zelensky Revela Números Alarmantes

En una emotiva entrevista con la televisión pública francesa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expuso la impactante realidad de las bajas en el conflicto y la presión de Moscú en las negociaciones actuales.

Revelaciones Impactantes Sobre las Bajas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ocultó su angustia al compartir que, oficialmente, 55,000 soldados han perdido la vida en el campo de batalla, sin contar a los desaparecidos. Aunque esta cifra es alarmante, diversos centros de investigación independientes apuntan a que el número real podría ser significativamente mayor.

Un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington estima que las pérdidas ucranianas podrían oscilar entre 100,000 y 140,000 desde el inicio del conflicto en 2022.

Negociaciones en Abu Dhabi y Estrategia Rusa

En medio de nuevas conversaciones trilaterales en Abu Dhabi, Zelensky denunció la táctica de presión ejercida por Rusia, que busca aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano. “Lo que llaman un ‘compromiso’ es en realidad un ultimátum del Kremlin”, afirmó.

Las Consecuencias de Perder la Guerra

Con un aumento en los ataques rusos, que incluyeron un reciente ataque con drones en la región de Dnipropetrovsk que dejó dos muertos, el líder ucraniano enfatizó la gravedad del conflicto: “Si perdemos esta guerra, perderemos la independencia de nuestra nación”.

La Relación con Occidente y la Búsqueda de Paz

Zelensky también habló sobre su relación con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien busca reanudar el diálogo con Rusia. “Putin quiere humillar a Europa, pero es esencial que se trabaje por la paz para el beneficio de todos”, subrayó.

Equilibrio de Poder: Una Mirada a Putin y Occidente

Analizando la dinámica geopolítica, Zelensky aseveró que Vladimir Putin no teme a los europeos, gracias a sus sociedades seguras y democráticas. En contraste, afirmó que el Kremlin sí teme a Donald Trump por su capacidad de ejercer presión económica y militar.

Implicaciones Más Allá de Ucrania

Zelensky alertó que la amenaza rusa va más allá de sus fronteras: “Los países vecinos saben que serán los próximos si Rusia avanza”. Afirmó que aquellos en Europa que han entendido esto están apoyando a Ucrania de manera efectiva, defendiendo el estilo de vida europeo.

Apoyo de la Unión Europea en el Horizonte

Por último, la Unión Europea ha abierto la puerta a la compra de más armamento británico para Ucrania, en el marco de un préstamo de 90 mil millones de euros que 24 estados miembros desean otorgar a Kyiv, ampliando su cooperación mediante contribuciones financieras.