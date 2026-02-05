Las lluvias en la cordillera alivian momentáneamente, pero el fuego avanza en la Patagonia

Las recientes lluvias en la cordillera patagónica brindaron un respiro momentáneo, pero no lograron frenar el avance implacable de los incendios forestales que afectan la región.

Este miércoles, la esperanza de un alivio llegó con precipitaciones que alcanzaron los 8 milímetros, pero el fuego continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces y en varias áreas rurales, generando preocupación entre las autoridades.

Situación Actual del Fuego en Chubut

El Gobierno de Chubut admitió que la cantidad de agua caída fue insuficiente para controlar la devastadora situación, describiendo el alivio como «momentáneo». Las condiciones climáticas que se pronostican – vientos fuertes, baja humedad y altas temperaturas – aumentan el riesgo de nuevos incendios en los días venideros.

Un Esfuerzo Coordinado para Combatir las Llamas

El martes, las lluvias aportaron un promedio de 5 milímetros en distintos puntos de la provincia, y el operativo para contener el fuego se intensificó. La estrategia incluyó un “combate sostenido” en el norte y centro de Chubut, con una colaboración estrecha entre organismos nacionales y provinciales.

Más de 500 brigadistas y combatientes están en el terreno, apoyados por equipos aéreos y maquinaria pesada, con el objetivo de resguardar a las comunidades y proteger la infraestructura turística.

Los incendios siguen activos en sectores del Parque Nacional Los Alerces y otras zonas rurales.

Los Puntos Críticos de Combate

El Parque Nacional Los Alerces se mantiene como un área de alta peligrosidad. Según reportes, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20°C y la humedad descender a niveles críticos del 45%. Las operaciones de los brigadistas continúan enfocadas en áreas como el Lago Hito – Lago Menéndez y Punta Mattos – Bahía Rosales, donde el fuego es más intenso.

Progreso en las Tareas de Control

Desde el Comando Unificado informaron que no se han registrado reactivaciones en Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand. Sin embargo, los equipos permanecen activos en Piedras Bayas, Pampa de Sarsa, Villarino y Goya, realizando tareas de enfriamiento y detección de puntos calientes.

En Puerto Patriada, con temperaturas de hasta 19°C y baja humedad, los brigadistas han intensificado esfuerzos en El Retamal para evitar que las llamas se expandan.

Perspectivas para los Próximos Días

Con las condiciones climáticas pronosticadas, los próximos días serán cruciales para determinar la capacidad de control sobre los incendios. El riesgo de incendio sigue siendo alto, y la amenaza sobre la Patagonia y la cordillera continúa siendo una realidad preocupante.