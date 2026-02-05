Maslatón: «La inflación es mucho mayor de lo que indican los índices»

La situación económica en Argentina se tiñe de sombras. El analista financiero Carlos Maslatón expone las duras verdades detrás de las cifras oficiales de inflación, planteando serias dudas sobre su veracidad.

“La inflación es desmesurada y los índices no reflejan la verdadera situación”, afirmó Maslatón, al comentar las recientes decisiones del Ministerio de Economía tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El profesional cuestionó: “¿Por qué no se puede implementar el nuevo índice de precios que se desarrolló en el INDEC? Porque resultará demasiado elevado. Entonces, lo descartan y continúan con un modelo que es totalmente falso”.

La Crisis Inflacionaria Actual

Maslatón analizó las causas del fenómeno inflacionario, conectándolo directamente con la política monetaria adoptada bajo la administración de Javier Milei. “La inflación es colosal. Desde que asumió el gobierno en diciembre de 2023, se emitió tanto dinero que inevitablemente impacta en los precios”, subrayó.

Profundizó en su crítica, afirmando que la emisión de dinero está “potenciada por el hecho de que se deben pagar intereses sobre el mismo”.

“La propia doctrina del gobierno es lo que está estallando en la cara de sus funcionarios, afectando al pueblo argentino”, comentó en una entrevista con Radio 10.

Defendiendo a la Industria Nacional

En otro momento, Maslatón defendió a los industriales argentinos, argumentando que “no son ladrones”, una afirmación categórica que contradice ciertas narrativas actuales. “El problema no radica en la calidad de la industria. Argentina puede competir, pero el tipo de cambio es el verdadero obstáculo. Actualmente, nuestros precios son más altos que los de cualquier otro país del mundo, resultado de políticas monetarias y cambiarias artificiales”, explicó.

El analista comparó la situación actual con momentos críticos del pasado, afirmando: “Esto lo vivimos durante el proceso militar y en ciclos económicos recientes. La diferencia es que hoy estamos en una situación aún más crítica”.

Un Análisis Crudo de la Realidad

Maslatón no escatimó en su diagnóstico, sosteniendo que “los números sobre inflación, actividad del PIB y empleo en Argentina son engañosos. No creo que la pobreza esté en el 52% como dice el gobierno; esas cifras son manipuladas para disminuir la percepción de crisis”.

Respecto de la coyuntura política, expresó: “Si la gente eligió este modelo económico, tendrá que lidiar con las consecuencias. No es la primera vez que el electorado comete errores en las urnas”.

Finalmente, sentenció: “Este modelo está destinado al fracaso. La población eventualmente reconocerá su error”.