Fallo en motor de JetBlue durante despegue en Newark interrumpe el tráfico aéreo

Emergencia en el Aeropuerto de Newark: Vuelo de JetBlue Regresa Olvidado por Fallo en el Motor

Un vuelo de JetBlue que se dirigía a Florida enfrentó una situación crítica al tener que regresar al Aeropuerto Internacional de Newark debido a un fallo en su motor durante el despegue. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Un Despegue Problemático

El vuelo 543, que partía hacia West Palm Beach, Florida, realizó un aterrizaje de emergencia tras que la tripulación detectara humo en la cabina. El incidente generó una rápida respuesta, y los pasajeros junto al personal abordo utilizaron las salidas de emergencia para evacuar el Airbus A320 en una pista de rodaje.

Interrupciones en el Aeropuerto

La situación provocó que las operaciones en Newark se vieran afectadas, con la autoridad portuaria deteniendo momentáneamente algunas llegadas. A las 7:00 PM ET, las operaciones se reanudaron, aunque hubo importantes demoras mientras se retiraba el avión de la pista.

Investigación en Curso

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incidente. Por el momento, las autoridades continúan evaluando la situación, mientras se restablece la normalidad en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Gracias a la rápida acción de la tripulación, todos los involucrados lograron salir ilesos de esta difícil experiencia, subrayando la importancia de la preparación ante emergencias aéreas.