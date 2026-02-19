Llaryora y Passerini inauguraron nuevas pavimentaciones y cloacas en barrios de Córdoba

Martín Llaryora y Daniel Passerini supervisaron las intervenciones en curso del ambicioso Plan de Reparación Vial Integral, que promete transformar la infraestructura de la ciudad y sus barrios.

Martín Llaryora y Daniel Passerini realizaron una visita a los 18 frentes de obra activos en el Plan de Reparación Vial Integral. Este plan abarca importantes intervenciones en avenidas claves y el mantenimiento de calles, combinando esfuerzos de recursos provinciales y municipales. Durante la visita, también se monitoreó el avance en la finalización de redes cloacales y la pavimentación de calles en Parque Futura y Parque Liceo III, dentro del marco del Plan de 800 Cuadras.

Obras que Transforman la Ciudad

Los trabajos incluyen bacheo, rehabilitación con asfalto y mantenimiento de calles, priorizando avenidas principales y corredores de transporte público como Alem, O’Higgins y Rafael Núñez. Está previsto que las intervenciones se extiendan a los barrios periféricos, junto con mejoras en iluminación y espacios públicos, propiciando una mejor calidad de vida.

Un Proyecto Histórico

Llaryora describió este esfuerzo como “un programa histórico de bacheo y reparación de pavimento”, mientras que Passerini subrayó la importancia del trabajo en equipo para lograr que las obras sean duraderas. El ministro Miguel Siciliano destacó la esencial coordinación entre los distintos niveles de gobierno para mantener la infraestructura urbana, especialmente en tiempos de dificultades económicas.

El Impulso de las 800 Cuadras

El secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, subrayó el avance del plan que contempla 800 cuadras de intervención, de las cuales más de 500 incluirán la instalación de cloacas a cargo del municipio. Actualmente, el programa presenta un avance superior al 50%.

Este plan tiene como objetivo mejorar la infraestructura básica, extender la red sanitaria y potenciar la integración urbana. Entre los barrios beneficiados se destacan Villa Rivera Indarte, Marta Juana González y Manantiales I, y muchos más.

La Voz de los Vecinos

Claudia Cabrera, presidenta del Centro Vecinal Altos de Santa Ana, expresó su satisfacción por la puesta en marcha de estas obras, resaltando que reflejan las gestiones de los vecinos y mejoran tanto la circulación como la seguridad en la zona. Los recorridos contaron con la participación de representantes de centros vecinales, clubes y entidades intermedias, dando voz a la comunidad en este ambicioso proyecto.