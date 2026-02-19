Descenso del Trabajo Registrado: El Monotributo se Convierte en el ‘Empleo Refugio’ de la Era Milei

La caída del empleo formal en Argentina se hace evidente, pero surge un fenómeno inesperado: el crecimiento de los monotributistas, que tratan de subsistir en un mercado laboral cada vez más precario.

Entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que por cada diez asalariados que perdieron su puesto, solo se generaron cinco monotributistas. Este dato refleja la preocupante situación del empleo en el país.

El momento más crítico se registró en junio de 2025, cuando la relación alcanzó un alarmante 8 a 1.

La Triste Realidad del Mercado Laboral

El informe destaca que en el mismo período se perdieron 192.000 puestos en el sector privado y 78.800 en el público, acumulando un total de 270.800 asalariados registrados menos. Por el contrario, el número de monotributistas creció en 137.400.

Desempleo y Crecimiento de la Informalidad

Desde la consultora que dirige Nadin Argañaraz, presentan una inquietante correlación: por cada trabajo asalariado eliminado, se creó medio monotributo. En síntesis, cada diez trabajadores asalariados menos se tradujeron en cinco nuevos monotributistas.

Empleo Refugio: Una Estrategia de Supervivencia

El empleo refugio ha emergido en los últimos años como una estrategia de subsistencia frente al deterioro del mercado laboral argentino. Un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) señala un aumento de la desocupación, la informalidad y el pluriempleo.

La Brecha en la Población Económicamente Activa

Entre los terceros trimestres de 2023 y 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) creció en 584.200 personas, pero solo se generaron 325.000 empleos en ese tiempo, lo que llevó a un incremento del número de desocupados en 241.100 personas. La tasa de desocupación, por ende, pasó del 5,7% al 6,6%.

Pluriempleo en Aumento

El fenómeno del pluriempleo también ha cobrado fuerza. La proporción de personas con más de un trabajo aumentó del 11,0% en 2023 al 11,9% en 2025. Aunque se asocia frecuentemente a las oportunidades de las plataformas digitales, la realidad es que responde más a la desesperada búsqueda de ingresos adicionales en un contexto de disminución de poder adquisitivo.

