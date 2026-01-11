Familia busca respuestas tras la deportación de hombre en estado vegetativo a Costa Rica por ICE

La Inexplicable Tragedia de Randall Gamboa: Un Regreso a Casa Lleno de Oscuridad

La familia de Randall Gamboa Esquivel, un costarricense deportado de Estados Unidos en un estado vegetativo, sigue buscando respuestas sobre lo que ocurrió durante su detención en el país norteamericano. Su historia revela una dolorosa realidad que exige atención.

Un Viaje Inesperado

Randall Gamboa dejó Costa Rica en buen estado de salud en diciembre de 2024, cruzando la frontera con Estados Unidos, pero su vida dio un giro aterrador tras ser detenido por reingresar al país de forma ilegal. Gamboa había vivido sin documentación en EE.UU. de 2002 a 2013.

Detención y Devolución

Su proceso de detención comenzó en el centro de Webb County en Laredo, Texas, y posteriormente fue trasladado al centro de detención de Port Isabel en Los Fresnos. Después de casi diez meses, en septiembre de 2025, fue repatriado en un avión ambulancia a San José, Costa Rica, donde llegó sin haberse recuperado de su grave estado de salud.

Un Final Trágico

Gamboa falleció cinco semanas después en un hospital en Pérez Zeledón, dejando a su familia en un estado de shock y desconcierto. Su hermana, Greidy Mata, relató que durante sus videollamadas desde la detención, su hermano parecía sano y enérgico, hasta que desapareció de su radar el 12 de junio.

La Búsqueda de Respuestas

Mata expresó su frustración al no haber sido informada sobre la grave crisis de salud de su hermano. «¿Cómo es posible que un hombre que se fue saludable regresara en un estado tan deplorable?», cuestionó, describiendo su aspecto a su regreso: «sucio, con úlceras en todo el cuerpo y en estado vegetativo».

Documentación Clínica Reveladora

Los registros médicos de Gamboa detallan su deterioro de salud mientras estuvo bajo la custodia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). Su diagnóstico incluyó sepsis, desnutrición proteica y encefalopatía tóxica, entre otros problemas graves, lo que indica la falta de atención médica adecuada durante su detención.

La Reacción de las Autoridades

En respuesta a las inquietudes sobre la salud de Gamboa, Tricia McLaughlin, asistente secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., afirmó que los detenidos reciben atención médica integral, pero el caso de Gamboa plantea serias dudas sobre la efectividad de este sistema.

Una Muerte Conmocionante

La falta de claridad en torno a la causa de su muerte ha dejado a su familia sin respuestas. Sus registros médicos indican que nunca se determinó un motivo claro de su deceso, lo que ha generado aún más angustia.

La Lucha Continua por Justicia

Mientras la familia de Gamboa aboga por respuestas, muchas preguntas quedan sin respuesta. La incertidumbre sobre el tratamiento médico que recibió y la falta de comunicación por parte de las autoridades han añadido un doloroso capítulo a su historia.

La situación de Randall Gamboa no solo destaca la tragedia personal de una familia, sino que también pone de relieve la necesidad urgente de una revisión sobre las condiciones de salud y bienestar de los inmigrantes en detención.