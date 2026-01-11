Dueño de lavandería de autoservicio: “Solo le dedico 30 minutos al día”

Lavanderías de Autoservicio: ¿Una Oportunidad o Solo un Espejismo?

En España, el auge de las lavanderías de autoservicio atrae a pequeños inversores, pero la realidad puede ser muy diferente a las expectativas iniciales. La experiencia de Marc, un emprendedor en Castellón, pone de relieve los retos que enfrenta este modelo de negocio.

Marc y Su Experiencia en la Industria de Lavanderías

Marc, propietario de una lavandería en un municipio de Castellón, lanzó su negocio en agosto de 2024, invirtiendo 80.000 euros en maquinaria, reformas y la instalación de gas. Sin embargo, enfrentó retrasos por problemas técnicos, lo que subraya las dificultades que no siempre se contemplan al entrar en este sector.

Las Ventajas de Operar Sin Empleados

El modelo de lavandería de autoservicio ofrece numerosas ventajas: horarios flexibles, ausencia de personal y la promesa de ingresos pasivos. Según Marc, su trabajo diario se limita a media hora: abrir, limpiar y recolectar el dinero. Esto le permite gestionar el negocio junto con su familia mientras se dedica a otras actividades.

Un Ingreso Complementario, No Principal

A pesar de lo que se podría pensar, Marc aclara que esta actividad no se debe considerar como una fuente principal de ingresos. Con una rentabilidad anual del 3,75%, se traduce en unos 3.000 euros de beneficio. “Tardaré siete u ocho años en recuperar la inversión”, dice, subrayando que el crecimiento de la rentabilidad está atado a la fidelización de la clientela.

Costos Fijos: Un Desafío Constante

El gran obstáculo se encuentra en los gastos fijos. Marc reporta un gasto anual de 7.000 euros en productos de limpieza, además de los costos de gas, electricidad y alquiler. “La gente piensa que funciona solo, pero hay muchas facturas y el margen es ajustado”, afirma, advirtiendo sobre la realidad económica que enfrenta.

El Potencial de un Negocio en Crecimiento

A pesar de estos desafíos, el interés por las lavanderías de autoservicio sigue creciendo. La demanda constante y la posibilidad de operar casi de forma autónoma son factores que continúan atrayendo a nuevos inversores. Para quienes buscan diversificar sus ingresos sin estar atados a un horario, este modelo puede parecer atractivo; sin embargo, Marc enfatiza que no hay fórmulas milagrosas para el éxito.