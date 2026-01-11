Rival de Ethereum alcanza un récord en ingresos de aplicaciones descentralizadas

La plataforma Solana culmina el año con cifras sobresalientes, consolidándose como una de las blockchains más activas del mundo cripto, gracias a ingresos históricos impulsados por dApps y una notable adopción institucional a nivel global.

La red Solana ha marcado un punto de inflexión en 2025, registrando ingresos de 2,39 mil millones de dólares por sus aplicaciones descentralizadas. Este crecimiento interanual del 46% refleja su sólido desempeño y su propuesta tecnológica de alto rendimiento, bajas tarifas y una gama diversificada de aplicaciones.

Desempeño de dApps y Crecimiento Sostenido

El ecosistema Solana ha visto a siete dApps individuales superar los 100 millones de dólares en ingresos durante el año, un hito sin precedentes que resalta la madurez comercial de la red. Proyectos como Pump.fun, Axiom Exchange, Raydium y Jupiter Exchange han sido claves en este crecimiento, alcanzando este umbral más rápido que ninguna otra aplicación en la historia de Solana.

Según Antonio Neto, líder de crecimiento de Solana en América Latina, este avance es producto de una estratégica campaña en Wall Street y San Francisco, atrayendo tanto a grandes como a pequeños inversores hacia un ecosistema en expansión. Además, proyectos de menor envergadura también han contribuido, generando en conjunto más de 500 millones de dólares.

Los ingresos propios de Solana alcanzaron 1,4 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento de 48 veces en solo dos años. Con 33 mil millones de transacciones no vinculadas a votaciones procesadas, la blockchain promedió 1.054 transacciones por segundo, manteniendo tarifas de transacción en un sorprendente 0,017 dólares.

Avance de Stablecoins y Activos Tokenizados

En 2025, el suministro de stablecoins en Solana se más que duplicó, culminando en 14,8 mil millones de dólares, con un volumen total transferido de 11,7 billones de dólares. Este crecimiento refuerza a Solana como un pilar en el ámbito de transferencias de valor en monedas estables.

Además, la red ha incorporado acciones tokenizadas, con un volumen de trading de 651 millones de dólares, ampliando así su alcance hacia activos tradicionales. La presencia de Bitcoin en Solana también creció, alcanzando un volumen de 33 mil millones de dólares.

Trading On-Chain y Madurez del Ecosistema

A pesar de una leve contracción, el mercado de memecoins y los launchpads de tokens tuvieron un desempeño robusto, alcanzando un volumen total de 482 mil millones de dólares. Este resultado indica un aumento notable en comparación con períodos anteriores, y los ingresos generados por los lanzamientos se duplicaron a 762 millones de dólares con más de 11,6 millones de nuevos tokens creados.

Las plataformas de trading y agregadores de exchanges descentralizados han consolidado a Solana como un centro crucial para el trading on-chain, movilizando 922 mil millones de dólares a través de DEX y generando 940 millones de dólares en ingresos desde plataformas de trading profesional.

Antonio Neto destaca que «2025 se establece como un año crucial para Solana, caracterizado por un crecimiento acelerado, diversificación de casos de uso y una fuerte participación institucional». Este panorama resalta un futuro prometedor para la blockchain en el ámbito global.