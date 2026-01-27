Familia mendocina vuelca su camioneta en Villa Gesell: una mujer herida

Turistas Mendocinos en Problemas: Volcadura de Camioneta en Villa Gesell

Un grupo de turistas de Mendoza protagonizó un accidente en las dunas de Villa Gesell durante una travesía nocturna, lo que generó una respuesta de emergencia inmediata.

En la noche del lunes, una camioneta Toyota SW4, que transportaba a cuatro mendocinos, volcó en medio de un trayecto por los médanos. Una mujer fue hospitalizada tras el siniestro, mientras las autoridades locales mostraron preocupación por la repetición de estos accidentes en la área, a pesar de los esfuerzos por reforzar los controles vehiculares.

Detalles del Accidente en la Travesía Nocturna

El incidente ocurrió poco antes de las 10 PM cuando los turistas, que regresaban de Cariló, perdieron el control de su vehículo y terminaron volcando. El grupo estaba compuesto por dos hombres y dos mujeres.

Respuesta de Emergencia Efectiva

El despliegue de emergencia incluyó a los Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de salud, quienes asistieron a los accidentados en el lugar. Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para rescatar a los ocupantes de la camioneta, llevándolos a la calle 310, donde fueron atendidos por una ambulancia.

Situación Médica de los Accidentados

Una mujer de 52 años fue trasladada al hospital municipal debido a un fuerte traumatismo en el pecho. Afortunadamente, los otros tres turistas no presentaron heridas graves.

Costo del Operativo: ¿Responsabilidad de los Turistas?

Frente a la magnitud del operativo de rescate, las autoridades municipales están considerando la posibilidad de cobrar a los turistas por los costos asociados a la asistencia brindada, una medida que busca concienciar sobre la responsabilidad en situaciones de emergencia.

Aumento de Accidentes en la Zona

Este accidente es el tercero en pocos días en la misma región. El viernes pasado, dos mujeres sufrieron un accidente con un cuatriciclo, mientras que este lunes, un joven de 27 años se accidentó gravemente en un incidente parecido, sufriendo un traumatismo de cráneo severo.

La creciente frecuencia de estos siniestros está generando alarma en las autoridades locales, quienes insisten en la necesidad de mantener un equilibrio entre el disfrute de la aventura y la seguridad en las travesías por los médanos.