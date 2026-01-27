Córdoba asegura financiamiento externo para optimizar su deuda

La provincia de Córdoba da un paso significativo hacia el fortalecimiento de su infraestructura al concretar una emisión de deuda internacional por 800 millones de dólares. Este movimiento busca no solo financiar importantes obras, sino también mejorar la estructura de su deuda.

En una reciente operación realizada en los mercados internacionales de capitales, Córdoba logró emitir títulos de deuda bajo ley del Estado de Nueva York a un plazo de nueve años. La alta demanda de inversores, que alcanzó los 1.600 millones de dólares, resalta el interés que genera la provincia en el ámbito financiero global.

Detalles de la Emisión y su Destino

Los títulos emitidos, conocidos como PDCAR 2035, tienen programadas amortizaciones para los años 2033, 2034 y 2035. Con un cupón anual establecido en un 8,6%, esta estrategia busca optimizar costos y distribuir adecuadamente los plazos de financiamiento. Este es, hasta el momento, uno de los lanzamientos de deuda con mayor vida media entre los emisores subnacionales en Argentina.

Interés del Mercado y Participación de Inversores

La colocación atrajo a más de 119 cuentas inversoras, destacándose una participación local que alcanzó los 308 millones de dólares. Este fuerte respaldo por parte de los inversores demuestra la confianza en la gestión fiscal y en los planes de recuperación de la provincia.

Objetivos Estratégicos

Desde el Gobierno de Córdoba, se ha destacado que esta colocación contribuye a consolidar la presencia de la provincia en los mercados internacionales. La meta es extender los vencimientos de deuda y aligerar la carga de compromisos financieros, además de asegurar liquidez para mantener el plan de obras públicas en la región.

Un Paso Más en la Gestión de Martín Llaryora

Este es el segundo movimiento de deuda internacional durante la administración del gobernador Martín Llaryora. La estrategia busca ordenar la deuda existente y continuar con las inversiones en infraestructura, mientras se enfrenta un panorama fiscal global desafiante.