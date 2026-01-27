WhatsApp Refuerza su Seguridad para Combatir Ciberataques y Estafas

La última actualización de WhatsApp introduce medidas innovadoras que elevan la seguridad y protegen a los usuarios de intentos de intrusión.

¿Qué Es la «Configuración Estricta de la Cuenta»?

WhatsApp ha lanzado una herramienta denominada “Configuración Estricta de la Cuenta”, diseñada para reforzar la privacidad de los usuarios ante accesos no solicitados y ciberataques. Esta función permite activar múltiples restricciones con un solo toque, ofreciendo un control total sobre las interacciones en la plataforma.

Nuevas Opciones de Privacidad

Con esta actualización, los usuarios pueden bloquear automáticamente archivos y contenido multimedia de remitentes desconocidos, así como silenciar llamadas de números no guardados en su agenda. Estas medidas funcionan como una defensa robusta frente a amenazas digitales.

Activación Simplificada

Para activar la Configuración Estricta de la Cuenta, solo es necesario acceder al menú de Ajustes, en la sección de Privacidad. Desde allí, se encuentra la opción bajo la pestaña Avanzado, lo que facilita la protección de forma intuitiva.

Protegiendo a los Más Vulnerables

Esta función ha sido especialmente pensada para usuarios en riesgo, como periodistas y figuras públicas, quienes pueden experimentar ataques dirigidos. La herramienta actúa como un «confinamiento digital» temporal, limitando funcionalidades y restricciones en caso de amenazas percibidas.

Control de Visibilidad y Confianza

Además de las restricciones mencionadas, la herramienta garantiza que solo los contactos autorizados puedan observar la última hora de conexión, los perfiles y los enlaces compartidos. Esta opción de personalización reduce las posibilidades de ser agregado a chats por desconocidos.

Implementación Gradual

Meta ha confirmado que la nueva función estará disponible de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas. Resulta esencial que los usuarios comprendan que la Configuración Estricta de la Cuenta solo se puede activar desde el dispositivo principal asociado a la cuenta, excluyendo plataformas como WhatsApp Web o la aplicación para Windows.

La Evolución de la Seguridad en WhatsApp

Esta actualización se suma al cifrado de extremo a extremo, fortaleciendo aún más la protección de datos. Meta busca fomentar un entorno digital seguro, adaptándose a las amenazas cambiantes y brindando a los usuarios la capacidad de gestionar su privacidad de forma proactiva.