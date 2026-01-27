Trágica muerte de una turista de Pilar en las cascadas del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tragedia en Bariloche: Una mujer pierde la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Una tragedia conmociona a la comunidad turística de Bariloche, donde una mujer falleció tras sufrir un accidente en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Silvana Garibaldi, quien se encontraba de vacaciones, perdió la vida al golpearse la nuca en la Cascada Frey durante la tarde del lunes. Su accidente ocurrió en un sector popular entre los visitantes, quienes a menudo deslizan sus cuerpos como si se tratara de un tobogán.
Conociendo a Silvana Garibaldi
Detalles del Accidente
El trágico evento ocurrió cerca de las 19:00 horas. Silvana llegó a la cascada en una embarcación particular, acompañada de otras personas. Según los reportes, se deslizó por la cascada y sufrió un grave golpe. Pese a los esfuerzos de quienes estaban en el lugar, incluyendo maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron restablecer sus signos vitales.
Operativo de Rescate
Inmediatamente se organizó un operativo que involucró a guardaparques, personal de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina. Se notificó a la Fiscalía y se planificó el traslado del cuerpo. El operativo culminó a las 5 de la mañana, cuando se autorizó el retiro del cuerpo hacia la morgue local.
Seguridad en la Cascada
Las autoridades del parque advirtieron que el deslizarse por la cascada es una actividad prohibida debido a los serios riesgos que conlleva. Informaron que la única forma de acceso a ese punto es a través de navegación, lo que requiere horas de viaje, dependiendo de las condiciones climáticas. La Intendencia del Parque Nacional lamentó el incidente y expresó su apoyo a la familia de la víctima.