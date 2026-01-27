Trágica muerte de una turista de Pilar en las cascadas del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tragedia en Bariloche: Una mujer pierde la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Una tragedia conmociona a la comunidad turística de Bariloche, donde una mujer falleció tras sufrir un accidente en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Silvana Garibaldi, quien se encontraba de vacaciones, perdió la vida al golpearse la nuca en la Cascada Frey durante la tarde del lunes. Su accidente ocurrió en un sector popular entre los visitantes, quienes a menudo deslizan sus cuerpos como si se tratara de un tobogán.

Conociendo a Silvana Garibaldi

Pilar y tenía una exitosa carrera en el mundo del marketing y desarrollo de negocios. A pesar de estar separada de su esposo, Alejandro Vallone, compartía una profunda conexión familiar con sus tres hijos, Franco, Josefina e Inés, quienes la recordarán como una «guerrera», según testimonios de amigos.

Detalles del Accidente

El trágico evento ocurrió cerca de las 19:00 horas. Silvana llegó a la cascada en una embarcación particular, acompañada de otras personas. Según los reportes, se deslizó por la cascada y sufrió un grave golpe. Pese a los esfuerzos de quienes estaban en el lugar, incluyendo maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron restablecer sus signos vitales.

Operativo de Rescate

Inmediatamente se organizó un operativo que involucró a guardaparques, personal de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina. Se notificó a la Fiscalía y se planificó el traslado del cuerpo. El operativo culminó a las 5 de la mañana, cuando se autorizó el retiro del cuerpo hacia la morgue local.

Seguridad en la Cascada