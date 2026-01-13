Fechas Tentativas para la Reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca: Todo lo que Sabemos

La esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Gustavo Petro y Donald Trump, promete ser un hito en la relación bilateral, marcada por tensiones y desacuerdos.

Preparativos para un Diálogo Crucial

Con el telón de fondo de intensos cruces mediáticos, los preparativos para el encuentro entre Petro y Trump, previsto entre el 4 y el 6 de febrero, avanzan a ritmo acelerado. Este será el primer cara a cara entre ambos líderes, lo que genera grandes expectativas en el ámbito diplomático.

Antecedentes de la Relación

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han estado marcadas por un vaivén de tensiones y controversias. Sin embargo, después de una conversación telefónica el 7 de enero, ambos mandatarios parecen dispuestos a enfriar las disputas, buscando así fortalecer los canales diplomáticos.

Gestiones y Asesorías

Según informes de Caracol Radio, el excónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, está asesorando a la Cancillería colombiana para facilitar esta reunión crucial. Su intervención resulta fundamental tras meses de cabildeo de funcionarios colombianos en Washington, quienes son conscientes de la importancia de este encuentro.

Expectativas y Oportunidades

El diálogo entre Petro y Trump no solo aborda cuestiones diplomáticas, sino que también reviste una gran importancia para las relaciones comerciales y la cooperación en distintas áreas. Este cónclave puede marcar un nuevo inicio en la política bilateral, con la potencialidad de establecer un marco más colaborativo entre ambos países.

En desarrollo…