Precio del alquiler de autos para tus vacaciones en Argentina

Alquiler de Autos en Argentina: Descubre los Precios y Las Nuevas Tendencias
El alquiler de autos se posiciona como la opción preferida para quienes buscan libertad de movimiento durante las vacaciones. Conoce los precios y la innovadora tendencia del carsharing que crece día a día.
¿Cuánto Cuesta Alquilar un Auto en Argentina?
Alquilar un auto para vacaciones en Argentina tiene un costo que varía entre $40.000 y $80.000 diarios, dependiendo del modelo, la temporada y la localidad de retiro. Con la llegada del verano 2026, cada vez más familias y grupos de amigos están eligiendo esta opción para explorar el país con mayor comodidad.
Precios por Ciudad
En destinos turísticos como Bariloche, Mendoza y Mar del Plata, los precios del alquiler de un auto económico suelen oscilar entre $40.000 y $50.000 diarios. Para modelos más grandes, como SUV o camionetas, la tarifa puede superar los $70.000 a $80.000.
En Buenos Aires, la variedad de opciones permite encontrar tarifas competitivas, aunque en temporada alta, la diferencia puede ser mínima. Además, es común que las empresas exijan un depósito de garantía que varía entre $150.000 y $250.000, en función del vehículo elegido.
Promociones y Consejos para el Alquiler
Muchos proveedores ofrecen descuentos por alquileres semanales o quincenales, lo que resulta en una reducción del costo diario. Para quienes planean viajar durante enero y febrero, se recomienda hacer la reserva con anticipación para asegurar la disponibilidad de los vehículos más solicitados.
La Inversión en Comodidad durante las Vacaciones
Alquilar un auto no solo representa un gasto, sino una inversión en comodidad. Para las familias, contar con un vehículo facilita la organización de excursiones y permite acceder a destinos remotos, evitando la dependencia del transporte público.
Esto se vuelve esencial en regiones como la Patagonia, donde las distancias son amplias y el acceso al transporte es limitado. La tendencia del alquiler refleja una transformación en las preferencias de los argentinos, cada vez menos inclinados a mantener un vehículo propio debido a sus costos.
Carsharing: La Nueva Opción de Movilidad en Crecimiento
En el último año, el modelo de carsharing ha ganado popularidad, ofreciendo una alternativa de movilidad eficiente y flexible. A diferencia del alquiler tradicional, este sistema permite usar un vehículo solo cuando se necesita, sin complicaciones ni compromisos de largo plazo.
Compañías como Rentennials han reportado un crecimiento en las reservas, destacando un aumento del 122% interanual en enero. Este modelo se adapta perfectamente a las necesidades de quienes buscan una solución práctica y accesible para moverse sin depender del transporte público.
«El carsharing se alinea a una nueva lógica de consumo, donde el acceso prevalece sobre la posesión,» comenta Gerardo Germanó, CEO de Rentennials. Esta alternativa también promueve el uso responsable de los recursos y una mejor gestión de la infraestructura urbana, al disminuir el número de vehículos particulares en circulación.