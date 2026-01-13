Precio del alquiler de autos para tus vacaciones en Argentina

El alquiler de autos se posiciona como la opción preferida para quienes buscan libertad de movimiento durante las vacaciones. Conoce los precios y la innovadora tendencia del carsharing que crece día a día.

¿Cuánto Cuesta Alquilar un Auto en Argentina?

Alquilar un auto para vacaciones en Argentina tiene un costo que varía entre $40.000 y $80.000 diarios, dependiendo del modelo, la temporada y la localidad de retiro. Con la llegada del verano 2026, cada vez más familias y grupos de amigos están eligiendo esta opción para explorar el país con mayor comodidad.

Precios por Ciudad

En destinos turísticos como Bariloche, Mendoza y Mar del Plata, los precios del alquiler de un auto económico suelen oscilar entre $40.000 y $50.000 diarios. Para modelos más grandes, como SUV o camionetas, la tarifa puede superar los $70.000 a $80.000.

En Buenos Aires, la variedad de opciones permite encontrar tarifas competitivas, aunque en temporada alta, la diferencia puede ser mínima. Además, es común que las empresas exijan un depósito de garantía que varía entre $150.000 y $250.000, en función del vehículo elegido.

Promociones y Consejos para el Alquiler

Muchos proveedores ofrecen descuentos por alquileres semanales o quincenales, lo que resulta en una reducción del costo diario. Para quienes planean viajar durante enero y febrero, se recomienda hacer la reserva con anticipación para asegurar la disponibilidad de los vehículos más solicitados.