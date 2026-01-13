Francia enfrenta un alarmante hito: más muertes que nacimientos desde la Segunda Guerra Mundial

El país europeo, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, registró más decesos que alumbramientos, marcando un giro demográfico relevante en su historia.

Durante 2025, Francia vivió un hecho histórico: el saldo natural se volvió negativo, con alrededor de 6.000 más muertes que nacimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).

Aumento de decesos y disminución de nacimientos

El año pasado se reportaron 651.000 muertes, lo que representa un incremento del 1,5 % en comparación con 2024. Este aumento se debe en parte a una severa epidemia de gripe invernal y a un envejecimiento poblacional, ya que las generaciones del baby boom alcanzan edades más avanzadas y, por ende, con mayor tasa de mortalidad.

Simultáneamente, los nacimientos descendieron a 645.000, marcando un 2,1 % menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 1945. Esta caída se ha presentado durante cuatro años consecutivos y representa un 24 % menos en comparación con 2010, el año donde se registró el último pico de nacimientos.

Contexto de la baja en la fecundidad

La disminución en la cantidad de nacimientos está íntimamente relacionada con la caída en la fecundidad, que ronda actualmente 1,56 hijos por mujer, por debajo de 1,61 en 2024. Este índice ha sido el más bajo desde el fin de la Primera Guerra Mundial, reflejando una tendencia a la baja que se ha mantenido desde 2010, cuando alcanzó 2,02 hijos por mujer.

Un crecimiento poblacional sostenido gracias a la migración

A pesar de este saldo natural adverso, la población total de Francia sigue creciendo levemente, gracias a un saldo migratorio positivo estimado en 176.000 personas. Así, la población alcanzó los 69,1 millones de habitantes a inicios de 2026, incluidos 2,3 millones en territorios de ultramar. Sin embargo, el saldo natural ha impactado en una leve reducción de la población del 0,01 %.