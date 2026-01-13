Fito Páez llena dos Movistar Arena y suma una tercera fecha: ¡Descubre cómo conseguir tus entradas!

El aclamado artista argentino Fito Páez sigue sorprendiendo a sus fans con su nuevo tour, "Sale el Sol Tour", que promete una experiencia musical única y revitalizada, marcada por reversiones frescas de sus más grandes éxitos.

A principios de noviembre del año pasado, Fito Páez lanzó su esperado tour mundial, una gira que representa una nueva etapa en su carrera. Este espectáculo fue meticulosamente diseñado para ofrecer versiones inéditas de sus célebres temas, mostrando una curaduría de canciones elaborada con un enfoque artesanal.

Entradas Sold Out y Nuevas Oportunidades

Inicialmente, las entradas para la primera función el 19 de marzo en el Movistar Arena se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, llevando a la organización a programar una segunda fecha para el 20 de marzo, que también se llenó rápidamente. Ahora, los fans tendrán una nueva oportunidad de verlo en vivo el 10 de abril, en el mismo estadio.

Una Experiencia Musical Renovada

Sale el Sol Tour 2026 no solo recorre los clásicos del artista, sino que ofrece una nueva interpretación de cada pieza, revitalizando sus letras y melodías con la energía de un creador en constante evolución. Fito revisita su catálogo con la emoción de una carrera entregada a la música.

Nuevas Obras en el Escenario

El tour también incluirá canciones de Novela, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, aclamado por la crítica y el público, consolidándolo como una de sus obras más ambiciosas hasta la fecha.

Detalles de la Venta de Entradas

Las entradas para el concierto del 10 de abril se pusieron a la venta el martes 13 a las 13 horas en el sitio oficial del Movistar Arena. Se pueden adquirir a través de todos los medios de pago disponibles, incluyendo la opción de pagar en 6 cuotas con tarjetas BBVA Visa.

Presentaciones Especiales en Rosario

Además de su gira, Fito Páez brindará un emocionante concierto gratuito en el Monumento a la Bandera en Rosario el próximo 14 de marzo, como cierre de una serie de recitales temáticos en su ciudad natal. En esta semana especial, el talentoso músico ofrecerá un concierto sinfónico el 10 de marzo en el Teatro El Círculo, seguido de un recital de piano solo el 12 de marzo y la presentación de su disco Novela el 13 de marzo en el Teatro Astengo.

Esta fecha en el Monumento a la Bandera marcará el inicio de su nueva gira, reafirmando el compromiso de Fito con su música y su público.