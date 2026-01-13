Codini realiza su primera exportación a EE. UU. y anticipa crecimiento para 2026

La célebre empresa cordobesa Codini da un importante paso internacional al concretar su primera exportación a Estados Unidos. Este movimiento estratégico puede transformar el panorama comercial de la marca.

En noviembre de 2025, Codini, un pionero en la fabricación de electrodomésticos en Argentina, realizó su primer envío al exigente mercado estadounidense. Este hito se materializó con un embarque inicial de 740 secarropas centrífugos, disponibles en diversos colores y modelos, abriendo las puertas a un crecimiento sostenible para la empresa durante 2026.

Expansión Internacional de Codini

Previo a su incursión en Estados Unidos, Codini había establecido un sólido historial exportador en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde ofrecía principalmente secarropas centrífugos y lavarropas semiautomáticos, ajustados a las normativas de cada país. El desafío a enfrentar en Estados Unidos, sin embargo, representa un salto significativo en términos técnico, logístico y comercial.

“El ingreso a Estados Unidos es un gran avance que da visibilidad a la manufactura argentina en un mercado competitivo”, declaró Martín Gramaglia, gerente de Compras y Comercio Exterior de Codini.

Innovaciones para el Mercado Norteamericano

El primer embarque incluyó el modelo BIO, que ha generado un notable interés por parte de su distribuidor en Estados Unidos. Este avance se realizó de manera directa y requirió un exhaustivo proceso de adaptación del producto.

Entre los ajustes realizados, destaca el desarrollo de un motor nacional de 110V, alineado con las normativas de seguridad eléctrica norteamericanas. Además, se implementó una paleta de colores personalizada, lo cual implicó una colaboración con nuevos proveedores y un acelerado proceso de validación. También se llevó a cabo una optimización del embalaje y la logística, especialmente diseñada para el comercio electrónico, junto a un rediseño de la ingeniería de carga, con mejoras en el stuffing de contenedores para reducir costos logísticos, un aspecto clave para competir en este mercado de gran escala.

Proyecciones para 2026: Crecimiento y Nuevas Ofertas

Luego de esta exitosa primera experiencia en Estados Unidos, la compañía ha integrado este mercado en su plan estratégico. Codini proyecta continuar con sus exportaciones en 2026, aumentando los volúmenes enviados y desarrollando nuevos productos, como lavarropas y modelos específicos de secarropas adaptados a las preferencias de los consumidores norteamericanos.

Simultáneamente, la empresa sigue trabajando en su plan de expansión internacional, explorando oportunidades en nuevos mercados y fortaleciendo sus capacidades técnicas, logísticas y comerciales, con el objetivo de potenciar la presencia de productos argentinos en el exterior.