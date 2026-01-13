Indignación por el incendio intencional de un colegio católico en un concurrido barrio de Buenos Aires

Desolación en Claypole: Incendio Devastador en Escuela Parroquial Ave María

Tres encapuchados causaron daños irreparables en el establecimiento educativo, dejando a la comunidad en shock.

En un acto de vandalismo sin precedentes, la escuela parroquial Ave María, ubicada en Claypole, Buenos Aires, sufrió un ataque que dejó una huella de destrucción. Tres jóvenes encapuchados ingresaron a la institución y causaron estragos significativos en sus instalaciones.

Un Ataque Inexplicable Las autoridades del colegio aún no logran entender las motivaciones detrás de este ataque. En los primeros días de enero, los intrusos provocaron un incendio que consumió varias áreas del establecimiento. La directora, Mercedes Llobet, mostró su consternación ante la falta de un motivo claro que explique esta barbarie.

Impacto en la Comunidad Educativa La escuela, que alberga a cerca de 500 estudiantes de diversos contextos socioeconómicos, se encuentra en un barrio con altos índices de vulnerabilidad. A pesar de que las familias aportan un monto mensual de 50 mil pesos para su sostenimiento, el daño causado representa una gran preocupación para la comunidad educativa, que también incluye actividades sociales y religiosas.

Destrucción Total y Vandalismo Reiterado El ataque dejó a su paso aulas, oficinas y equipos electrónicos en ruinas. “Las llamas destruyeron la dirección, la secretaría y hasta materiales didácticos”, relata Llobet, quien destaca que no se produjo el robo de bienes materiales, sino una destrucción indiscriminada. Este no es un caso aislado; el año pasado la institución ya había sido objeto de vandalismo en cuatro ocasiones.

Iniciativas para la Rehabilitación A pesar de la devastación, la comunidad educativa se organiza para reconstruir rápidamente el colegio. La directora reafirmó su compromiso de reanudar las clases en marzo, haciendo todo lo posible para que los alumnos puedan regresar a sus aulas lo antes posible.

Un Llamado a la Ayuda La comunidad busca apoyo económico para la reconstrucción de la escuela. Aquellos interesados en contribuir pueden hacerlo mediante transferencias a la cuenta con el alias: orione.educacion.mp. La solidaridad es clave en momentos como este, ya que la restauración de la escuela es esencial para el bienestar de los niños y jóvenes de la zona.